Le premier ministre malien, Choguel Kokalla Maiga a affirmé lundi le soutien de son pays à la Palestine.

L'alignement du gouvernement du Malien a été réaffirmée après une audience accordée à Hadi SHEBLI ; l’ambassadeur de Palestine à Bamako.

'' Le Mali a toujours eu une position claire, sans équivoque sur le droit de la Palestine à vivre en paix. Cette position n'a pas varié '', a indiqué le Chef du gouvernement malien.

Le diplomate palestinien a pour sa part, remercié le peuple malien pour son soutien constant et indéfectible à la cause palestinienne.Les deux personnalités ont également évoqué d'autres sujets d'intérêts communs.

'' On a discuté des questions de renforcement de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines '', a confié e Hadi SHEBLI, ajoutant que les domaines de la Santé et de l'agriculture ont été largement évoqués.

Le conflit entre la Palestine et Israël a fait plus de 5000 morts et 15000 blessés, des milliers de déplacés et des lieux de culte détruits dans les deux camps.

