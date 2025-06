Par Kudra Maliro

"Le gouvernement du Rwanda, par l'intermédiaire de l'Organisation Caritative Hachémite de Jordanie agissant au nom du gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie, a fourni une assistance humanitaire au peuple palestinien à Gaza" a déclaré Yolande Makolo, porte-parole du gouvernement rwandais à TRT Afrika.

Plus de deux millions de personnes à Gaza ont un besoin urgent d’eau, de nourriture et de fournitures médicales en raison de l’offensive israélienne qui se poursuit.

"Le don en soutien à l'effort international de secours en cours a été reçu à Amman aujourd’hui et consiste en 16 tonnes de denrées alimentaires (y compris des aliments enrichis pour les enfants), des médicaments et des consommables médicaux. Le Rwanda réitère la nécessité d'une désescalade pour protéger la vie des civils innocents" ajoute Makolo.

Les fournitures avaient été envoyées du Rwanda par un avion-cargo de Rwandair jeudi dernier ont été reçues par l’Organisation caritative hachémite jordanienne (JHCO), une organisation caritative qui cherche à mobiliser les organisations caritatives bénévoles et à coopérer avec elles à l’intérieur et à l’extérieur de la Jordanie.

"Nous avons reçu un avion-cargo d’aide humanitaire du Rwanda pour la population de Gaza, contenant des fournitures médicales, de la nourriture et du lait" a déclaré le JHCO dans un communiqué.

JHCO a reçu dix tonnes de NOOTRI Baby et NOOTRI Family enrichis, une farine sèche hautement nutritive composée de céréales telles que le blé, le soja et du lait entier en poudre.

Les NOOTRI sont des produits d’Africa Improved Foods (AIF), un fabricant et fournisseur rwandais d’aliments complémentaires de haute qualité et riches en nutriments pour lutter contre la malnutrition des enfants et des femmes enceintes et allaitantes au Rwanda et dans la région de l’Afrique de l’Est.

A Gaza, les Nations unies ont déclaré que l’eau, la nourriture, le carburant, les fournitures médicales et même les housses mortuaires commençaient à manquer en raison du siège. L’ONU a averti que les gens – en particulier les jeunes enfants – commenceront bientôt à mourir de déshydratation sévère.

Des quartiers ont été détruits et transformés en décombres. Les Palestiniens en quête de sécurité n’ont nulle part où aller.

Beaucoup de ceux qui ont quitté le nord de la bande de Gaza pour se rendre dans le sud après l’ordre de relogement donné par l’armée israélienne auraient été bombardés alors qu’ils tentaient de fuir ou une fois arrivés dans le sud de la bande de Gaza.

Le conflit entre la Palestine et Israël a fait plus de 5000 morts et 15000 blessés, des milliers de déplacés et des lieux de culte détruits dans les deux camps.

