Les deux pays avaient déposé leur candidature en juillet et en août respectivement, et souhaitaient bénéficier des services financiers et consultatifs de la BERD.

Les gouverneurs de la BERD ont approuvé la première étape du processus d'adhésion, tandis que les deux pays devront satisfaire à certaines exigences finales avant que le processus ne soit achevé, a déclaré la banque.

"Nous sommes très heureux d'accueillir le Bénin et la Côte d'Ivoire en tant que nouveaux membres et nous espérons qu'ils deviendront également des pays d'opération", a déclaré la présidente Odile Renaud-Basso dans un communiqué envoyé mardi par courriel.

