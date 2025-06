André Onana et Harry Maguire permettent à ManU de remporter mardi sa première victoire en Ligue des Champions cette saison. Si le défenseur anglais a inscrit l'unique but de la rencontre, le portier camarounais a permi à son équipe de conserver le score grâce à son arrêt majestueux d'un pénalty dans les tous derniers instants (90e+7), alors qu'un scénario cruel semblait se dessiner.

"La première période a été pauvre, mais nous sommes restés calmes et, en seconde période, nous avons progressé et nous nous sommes procurés plus d'occasions qu'eux. Nous l'avons échappé belle à la fin", a soufflé l'entraîneur Erik Ten Hag à l'antenne du diffuseur TNT Sports.

Les Red Devils restent en vie dans la grande Coupe d'Europe, qu'ils retrouvent après un an d'absence. Après deux défaites initiales, contre le Bayern Munich (4-3) puis Galatasaray (3-2), le court mais précieux succès contre Copenhague les place à un point seulement des Turcs, deuxièmes, qu'ils défieront à Istanbul le 29 novembre.

Copenhague (1 point) referme un groupe que le Bayern Munich domine de la tête et des épaules, après un carton plein et neuf points dans la besace.

Mardi, c'est la tête de Harry Maguire, défenseur central au mental d'acier, qui a libéré des Mancuniens très longtemps inoffensifs.

Le cadre de l'équipe d'Angleterre, remplaçant en début de saison et devenu la cible de moqueries dans son pays, s'est mué en héros en catapultant à la 72e minute un centre de Christian Eriksen, entré à la mi-temps pour redynamiser une équipe amorphe.

Les supporters ont chanté son nom et "c'était incroyable", a commenté le buteur sur TNT Sports. "Quand vous n'êtes pas à la hauteur, on le remarque, mais je suis vraiment fier et satisfait de la façon dont j'ai réagi au cours des six à douze derniers mois".

La recrue estivale, le Camerounais André Onana, pas toujours au niveau depuis son arrivée, a enfilé sa cape de super-héros en stoppant le penalty de Jordan Larsson. Et tout Old Trafford a rugi de bonheur.

