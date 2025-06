Par Yusuf Kamadan

Il s'agit d'un groupe diversifié d'étudiants issus d'universités de toute la Turquie. Et ils sont en mission, loin de chez eux.

Le projet "We Have Fallen in Dark Love, We Are Going on a Campaign" n'est pas seulement un titre ; c'est un témoignage du voyage transformateur de ces étudiants, organisé par l'Association internationale de la jeunesse (Uluslararası Genc Dernegi), qui agissent en tant qu'ambassadeurs de bonne volonté en s'engageant et en apprenant les aspects pratiques de l'entreprenariat social.

L'objectif principal du projet est de faciliter l'engagement de la Turquie en Afrique. Dans le cadre de cet échange culturel, les étudiants sélectionnés se sont rendus dans diverses régions du continent africain. Leur mission ? Participer activement à diverses activités de développement, en contribuant à l'amélioration des communautés locales.

Mais le projet va au-delà des actes tangibles de philanthropie. Il s'agit de développer le sens de la citoyenneté mondiale tout en favorisant l'expérience internationale des participants.

En s'aventurant sur les territoires africains, les étudiants deviennent des agents du changement, porteurs des aspirations et de la bonne volonté non seulement de leur pays d'origine, mais aussi de la communauté mondiale. Ils incarnent l'essence du travail civique mondial, démontrant l'impact profond que les individus peuvent avoir lorsqu'ils sont unis par un objectif commun.

Prenons l'exemple de Huseyin Aslan. Étudiant en mathématiques à l'université Medeniyet d'Istanbul, il faisait partie du groupe de quatre volontaires envoyés en Tanzanie.

Leur voyage a commencé par la mission de rénover la Nur Madrasa (école religieuse traditionnelle), un sanctuaire de savoir et de spiritualité pour 190 étudiants à Dar es Salaam.

Pendant cinq jours, ces jeunes volontaires se sont consacrés à la revitalisation de ce lieu d'apprentissage, en peignant ses intérieurs et ses extérieurs. Lorsque les derniers coups de pinceau ont été donnés, un moment de prière commun les a unis aux étudiants, transcendant les frontières de la langue et de la culture.

L'impact de cette expérience, comme l'a expliqué Huseyin à TRT World, est difficilement traduisible par des mots. Pour vraiment comprendre les émotions qui prévalaient dans ces pays lointains, il fallait y être en personne, insiste-t-il.

En Tanzanie, où l'islam avait atteint le neuvième siècle, les volontaires ont été témoins de la joie que l'eau potable pouvait apporter aux villages isolés.

Des puits d'eau potable, généreusement soutenus par la Turquie, ont été ouverts dans les jardins des écoles du village de Kibesa à Masaki, apportant à la fois une aide pratique et un message fort sur la valeur de l'éducation.

Ils ont souligné l'importance universelle de l'accès à l'eau potable et l'impact transformateur de l'éducation.

Huseyin n'a pu s'empêcher de ressentir un profond sentiment de gratitude pour l'abondance et la prospérité de sa propre vie. La Tanzanie, où chrétiens et musulmans coexistent harmonieusement, est un brillant exemple de tolérance pour le XXIe siècle.

C'est un endroit où les individus ne sont pas jugés ou marginalisés en raison de leur foi. Huseyin a estimé qu'il était essentiel de promouvoir cette histoire, en encourageant la compréhension et l'unité, quelle que soit l'appartenance religieuse de chacun.

Le projet "We Have Fallen..." rappelle avec force que lorsque de jeunes esprits et des cœurs compatissants s'unissent, ils peuvent créer des ondes de changement positif qui s'étendent bien au-delà des frontières géographiques.

Ces étudiants, forts de leur éducation et de leur engagement sans faille, contribuent à façonner un monde plus lumineux et plus interconnecté. Grâce à leur dévouement, ils ne se contentent pas d'étendre la présence de la Turquie en Afrique, ils enrichissent également la vie de ceux qu'ils touchent au cours de leur voyage.

Pour Halil Ibrahim Aksen, étudiant en dernière année de sciences politiques et de relations internationales à l'université Ibn Haldun d'Istanbul, c'est en Ouganda qu'il a vécu des expériences enrichissantes.

Au fur et à mesure qu'il s'immergeait dans ce monde culturel inconnu, il a découvert la signification des petits gestes. Il a vu de ses propres yeux comment un simple jouet pouvait faire naître la joie dans les yeux des enfants locaux.

Hamza Erfidan, étudiant en deuxième année de communication à l'université Galatasaray, s'est retrouvé au Sénégal, un endroit où l'exploration d'une culture différente n'était que la partie émergée de l'iceberg.

Ce qui l'a le plus frappé, c'est l'hospitalité chaleureuse et la gentillesse authentique du peuple sénégalais.

Les lieux géographiques de Dakar et de Thiès sont devenus plus que de simples endroits sur une carte, ils sont devenus une partie de sa propre histoire. La disponibilité des habitants et leur tolérance ont laissé des traces indélébiles dans sa mémoire.

"Face aux défis posés par les différences culturelles, les conditions météorologiques et d'autres facteurs, les Sénégalais ont fait preuve d'une chaleur et d'une générosité incroyables, transformant les obstacles en opportunités de développement personnel", explique Erfidan à TRT World.

Chaque rencontre a rappelé à Hamza la beauté qui émerge de l'acceptation des différences et la capacité des gens à travailler ensemble pour surmonter les difficultés.

Cette expérience ne consistait pas seulement à découvrir le charme du Sénégal, mais aussi à comprendre comment les gens peuvent s'entraider et créer quelque chose de beau à partir de leur diversité. C'est une leçon de vie dont Hamza sait qu'elle restera à jamais gravée dans sa mémoire.

La graphiste Rabia Kubra Sevinc s'est rendue au Ghana. "Nous sommes parties de Türkiye avec sept jeunes filles, dans le but de rénover deux salles de classe dans la section maternelle de l'école islamique Darul Hijra à Accra, la capitale du Ghana, et de fournir du matériel pour aider les élèves dans leur éducation. Nous achevions les travaux de rénovation de l'école et jouions avec les élèves. Ils nous observaient constamment pendant que nous travaillions.

"C'était formidable de voir l'excitation des enfants qui regardaient avec curiosité la rénovation de leur école et de partager cette joie", a déclaré Sevinc à TRT World.

"Le Ghana est un pays très différent de la culture à laquelle je suis habitué. Cela m'a amené à regarder tout et tout le monde avec étonnement. Je rencontrais une nouvelle culture, mais les gens étaient si amicaux et heureux que je ne me sentais pas du tout comme un étranger. La beauté des gens et la beauté de la géographie du Ghana y ont contribué. Le Ghana nous fascine par sa nature et sa verdure", ajoute-t-elle.

Leurs histoires soulignent le pouvoir de transformation des échanges culturels et l'impact durable de l'aide apportée aux personnes dans le besoin. Il ne s'agit pas seulement du soutien matériel qu'ils ont apporté, mais des ponts de compréhension et d'unité qu'ils ont érigés. Chacun de ces volontaires, à sa manière, a contribué à tisser un monde plus lumineux et plus interconnecté.