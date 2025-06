Par Kudra Maliro

La première édition du concours régional de beauté a eu lieu le 14 octobre au Zimbabwe et a connu la participation de 18 candidates venant de l’Afrique du Sud, la Zambie, le Mozambique, le Malawi, l’Angola et la Tanzanie. Il s'agissait notamment de stylistes, d'agents de santé et de mannequins professionnels.

L’angolaise, Andreia Solange Sicato Muhitu, colauréate du premier concours de beauté M. et Mlle Albinisme Afrique australe, brillait avec une couronne scintillante sur la tête et un bouquet de fleurs dans les mains.

Muhitu, qui travaille comme cheffe du département du tourisme dans la province de Cuando Cubango, dans le sud-est de l'Angola.

Ce mannequin angolais de 28 ans a participé à des concours de beauté dans son pays d'origine depuis son adolescence et en a remporté quelques-uns. Mais aucun ne l'a fait se sentir plus belle ou plus utile que le concours pour les personnes atteintes d'albinisme qui s'est tenu ce mois-ci à Harare, la capitale du Zimbabwe.

"Je peux être une source d'inspiration pour les jeunes filles, en particulier celles atteintes d'albinisme, et leur permettre de se sentir à l'aise et belles dans leur peau", a déclaré Mme Muhitu. "C'est le message fort que nous espérons faire passer", a –t-elle lancé.

Ce concours est organisé dans le but de permettre aux personnes atteintes d’albinisme de s’affirmer et de faire valoir leurs atouts.

Brandissant leurs drapeaux nationaux, les candidats ont diverti et conquis le public avec des poèmes, des chants et des danses. Elles ont défilé avec élégance dans des tenues professionnelles, des robes de soirée et des tenues en peau d'animaux africains avant de répondre aux questions d'un panel de juges sur une variété de sujets sociaux et économiques.

Les candidats ont été jugés pour leur charisme, leur confiance, leur assurance, la qualité de leur démarche et leur intellect.

Les lauréats ont également reçu des prix en espèces, des trophées, des médailles et des fleurs pour des catégories telles que Miss Personality et People's Choice. Une somme de 250 dollars américains avait été allouée comme récompense à la gagnante du prix Miss Albinisme 2023.

L'albinisme est plus courant en Afrique subsaharienne, où il touche environ une personne sur 5 000. La prévalence peut atteindre 1 sur 1 000 dans certaines populations du Zimbabwe et dans d'autres groupes ethniques d'Afrique australe, contre 1 sur 17 000 à 20 000 en Amérique du Nord et en Europe, selon le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme.

Mais en Afrique, ils sont victimes de crimes rituels sur la base de fausses croyance.

Selon les Nations unies et les défenseurs des droits de l'homme, les superstitions incluent la croyance qu'avoir des relations sexuelles avec une personne atteinte d'albinisme peut guérir du VIH ou que sa peau, et d’autres parties de son corps donnent des pouvoirs surnaturels. Au Malawi et en Tanzanie, les personnes atteintes sont parfois tuées pour leurs parties du corps.

"Cette couronne me donne l'occasion de changer la vie des personnes atteintes d'albinisme, non seulement dans mon pays, mais aussi dans toute la région. Je me sens totalement libérée, je me sens investie d'un pouvoir", conclut Mme Muhitu.

