Par Sylvia Chebet

La fuite en 21 jours de Bakri Moaz du Soudan vers le Kenya en juillet dernier - un voyage périlleux à pied depuis le creuset de la guerre, puis en bus et en avion - est digne des films épiques de survivants.

Pendant des mois, avant de prendre la décision de quitter clandestinement le pays, cet artiste soudanais de 30 ans avait vécu les affres de la guerre.

Chaque jour, il a vu de près des batailles terrestres, des tirs d'artillerie et des explosions. La mort rôde dans l'ombre. Il savait que le moment suivant pouvait être le dernier pour n'importe qui.

Alors que la vie vacillait comme une bougie dans le vent, Bakri a trouvé du réconfort dans son métier, en dessinant des vignettes de la guerre qui faisait rage pour raconter une histoire à travers le stoïcisme silencieux de son imagerie.

La maison de Bakri se trouvait à proximité d'un camp militaire soudanais, ce qui la rendait sûre ou dangereuse selon la nature des combats.

Si l'armée a pu repousser les attaques terrestres, elle n'a pas pu protéger le quartier des bombardements aériens des Forces paramilitaires de Soutien Rapide (FSR). Plusieurs maisons ont été détruites lors des bombardements aveugles.

Dans son petit carnet de croquis, Bakri a documenté la guerre comme seul un artiste peut le faire - avec des traits verticaux, horizontaux et elliptiques qui ont créé des visages sinistres, des paysages sombres et des figures solitaires qui s'envolent.

"J'emportais mon carnet de croquis partout. Je me sentais obligé de capturer les impressions des combats et de la destruction qu'ils avaient provoquée chez nous", explique Bakri à TRT Afrika à propos de ses Croquis de Guerre, un ensemble d'œuvres qui a depuis fait l'objet d'une exposition internationale en Allemagne.

La grande évasion

Plus de trois mois après son arrivée au Kenya, Bakri se remémore sa survie avec une certaine incrédulité.

"J'ai dû faire plusieurs arrêts entre les États et les points de contrôle militaires au Soudan avant de franchir à pied la frontière avec l'Éthiopie. Une fois en Éthiopie, j'ai demandé un visa en ligne pour le Kenya et j'ai pris un vol d'Addis-Abeba à Nairobi", raconte-t-il.

Lorsque Bakri arriva à destination, la fatigue avait fait son œuvre. Mais alors que la fatigue envahit son corps, son esprit semble enfin se reposer. Fini le bourdonnement constant des avions de guerre dans sa tête et le bruit des tirs et des bombardements jour et nuit dans sa ville natale d'Al 'Aylafun, à l'est du Nil.

Bien que soulagé d'être loin des horreurs de la guerre, Bakri craint pour la sécurité de sa mère et de ses frères et sœurs, qui ont tous fui Al 'Aylafun trois mois après lui lorsque la violence s'est abattue sur eux.

"Je ne sais pas où ils sont maintenant, car ils se déplacent toujours. J'espère qu'ils sont sains et saufs. J'attends toujours qu'on m'appelle pour me dire qu'ils sont sains et saufs", déclare Bakri.

Petites toiles

Pendant sa fuite, Bakri a continué à dessiner sur les pages du seul carnet de croquis de sa collection qu'il avait pu récupérer au Soudan.

"Il ne s'agit pas seulement des croquis. J'y écrivais aussi - mes pensées, mes projets, à propos de tout. Il y a aussi des numéros de téléphone", explique-t-il à TRT Afrika.

"Je pense que moi et mon petit carnet, nous étions connectés. Il me manque maintenant qu'il fait partie de l'exposition. J'espère qu'ils en prendront soin jusqu'à ce qu'ils me le renvoient, Insha'Allah".

Bakri pense qu'en dehors du Soudan, peu de gens réalisent à quel point la guerre a endommagé le pays. Il est heureux que les images qu'il a esquissées en naviguant dans les incertitudes de la vie dans une zone de conflit puissent donner aux gens d'ailleurs un aperçu des tourments du peuple soudanais.

"J'ai toujours pensé que lorsque l'on fait quelque chose honnêtement, cela ne passe pas inaperçu", explique-t-il. "Aussi, lorsque deux conservateurs m'ont demandé de montrer mon carnet au monde entier à l'occasion d'une exposition d'art internationale d'une semaine en Allemagne à partir du 4 octobre, je me suis senti conforté."

Bien que Bakri n'ait pas pu assister à l'exposition pour des raisons de visa, l'idée que ses croquis puissent être vus par un public international lui procure un sentiment de satisfaction et de vulnérabilité à la fois.

Démentir la propagande

Au-delà de la représentation des réalités de son pays natal, en proie à la violence depuis le 15 avril, M. Bakri estime que son art offre au monde l'occasion de dissiper les idées fausses sur le conflit.

Bakri souligne que les parties en conflit ont utilisé les médias sociaux pour gagner du soutien à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

"On ne peut pas dire que celui-ci est bon ou que celui-là est mauvais. Les deux sont coupables dans le contexte de ce qui se passe", ajoute-t-il.

Bakri pose la même question aux deux parties. "J'aimerais leur demander : ‘Pourquoi ?’ Personne ne gagnera. Arrêtez."

Avant de quitter le Soudan, Bakri a présenté une exposition personnelle intitulée "Behind the Wheel" ("Derrière le Volant"), dont le thème était le cercle de l'univers.

"Parfois, les mauvaises situations arrivent, mais elles ne restent pas. Rien ne dure éternellement. Alors, Insha'Allah, la bonne partie arrive. Avec un peu de chance, nous pourrons retourner au Soudan et en faire un endroit meilleur", explique-t-il à TRT Afrika, espérant que la guerre pourrait marquer un tournant pour le pays d'Afrique du Nord.

Artiste de naissance

L'initiation de Bakri à l'art a commencé très tôt, poussé par sa mère qui croyait en son talent pour le dessin et la peinture.

"Lorsqu'elle rendait visite à des amis, ma mère me demandait invariablement de faire des dessins ou des peintures pour les leur offrir", raconte Bakri, qui se souvient également avec émotion que sa mère lui avait confié la responsabilité de veiller à ce que "chaque mur vide de la maison soit orné d'une peinture".

Le studio "zen" qu'il occupe actuellement à Nairobi n'est pas aussi bien équipé que celui de Khartoum, où il accueillait régulièrement des expositions et des spectacles musicaux. Mais il persévère.

Avec une peau de tambour en guise de bureau, Bakri continue de dessiner et de peindre la guerre dans une myriade de tons, capturant la situation au Soudan au fur et à mesure qu'elle se déroule. C'est un exercice douloureux à certains égards, qui reflète l'amour et la nostalgie d'un pays ravagé.