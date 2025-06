Par Charles Mgbolu

Des acteurs et des producteurs de films de tout le continent ont posé sur le tapis rouge de la 19e édition des Africa Movie Academy Awards (AMAA), le dimanche 29 octobre, dans des robes de soirée étincelantes et des smokings élégants pour célébrer une nouvelle année de réalisations remarquables pour l'industrie cinématographique africaine.

Les gagnants venaient de tout le continent : Xale, produit par le cinéaste sénégalais Moussa Sène Absa, a remporté le prix du meilleur film, tandis que la cinéaste et productrice burkinabé Apolline Traoré a été élue meilleure réalisatrice pour son travail dans Sira.

Le film Mami Wata du cinéaste nigérian C.J. 'Fiery' Obasi a remporté le plus grand nombre de prix : meilleure cinématographie, prix du meilleur film nigérian décerné par l'Africa Film and Video Censors Board et meilleure réalisation en matière de maquillage.

Les autres finalistes sont Kunle Afolanyan (Anikulapo), qui a remporté le prix Ousmane Sembene du meilleur film en langue africaine, et Jude Idada (Kofa), qui a remporté le prix Michael Anyiam Osigwe du meilleur film réalisé par un réalisateur d'origine africaine vivant à l'étranger.

Le prix du meilleur acteur dans un rôle principal a été décerné à Tobi Bakre, star de la téléréalité nigériane devenu acteur, tandis que le prix de la meilleure actrice a été attribué à la talentueuse actrice nigériane Nse Ikpe-Etim.

Dans la catégorie animation, "Jabari", produit par le studio d'animation ghanéen AnimaxFYB Studios, a remporté le prix Jubril Malaifia de la meilleure animation. Posant pour une photo avec sa fille nouvellement née et le prix à ses côtés, Tobi Bakre a rendu hommage aux mentors qui l'ont élevé dans la profession.

"Un grand merci à tous ceux qui ont fait partie de mon parcours depuis le début. Tous ceux que Dieu a utilisés pour faire de tout cela une réalité ! Je prie pour que Dieu vous bénisse et pour que tout ce que vous touchez se transforme en or ! Nous avons gagné, nous avons gagné, nous avons gagné !!!! Afrique, nous sommes ici ", a-t-il écrit sur Instagram.

C.J. 'Fiery' Obasi' a également rendu hommage sur Instagram en qualifiant ce prix d'honneur.

Il a écrit : ''Je suis très honoré que MAMI WATA représente le Nigeria dans la catégorie des longs métrages internationaux. Je suis reconnaissant à mon équipe, à toute la distribution et à l'équipe de tournage, qui nous ont soutenus et se sont battus avec nous, je vous aime !''

Les Africa Movie Academy Awards sont décernés chaque année pour récompenser l'excellence des professionnels travaillant dans l'industrie cinématographique africaine ou des professionnels non africains ayant contribué à cette industrie.

Il vise également à honorer et à promouvoir l'excellence dans l'industrie cinématographique africaine, ainsi qu'à unir le continent africain par le biais des arts et de la culture.

Il a été fondé par le cinéaste nigérian vétéran Peace Anyiam-Osigwe, qui est malheureusement décédé en janvier de cette année.

