Par Kudra Maliro

"Nous vous rassurons et profitons pour rassurer notre population qu’il n’est nullement question pour les FARDC de laisser l’armée rwandaise opérant sous le label de M23, de tenter ou de continuer à tenter à occuper quelques-unes des positions initiales des FARDC, comme c’est le cas actuellement à Kibumba, au versant du volcan Nyiragongo" a déclaré le colonel Guillaume Ndjike Kaiko, porte-parole du gouverneur militaire du Nord-Kivu.

Cet officier supérieur de l’armée congolaise a assuré que les FARDC ont le devoir de protéger ses positions initiales, les civils et l’intégrité nationale.

Contacter par TRT Afrika, Yolande Makolo, porte-parole du gouvernement rwandais a fustigé "des déclarations fausses et invérifiables pour détourner l’attention de leur (FARDC) incapacité à respecter les processus de paix régionaux".

"En violation flagrante du processus de Nairobi mené par l'EAC et de la feuille de route de Luanda, le gouvernement de la RDC a choisi de donner des armes et de combattre aux côtés de groupes armés illégaux, notamment les milices génocidaires du FDLR, et de mercenaires étrangers. Cela compromet la mission de l'EAC-RF (la force régionale) et met en danger la vie de ses troupes" a ajoute la porte-parole du gouvernement rwandais.

Lire aussi

RDC: un soldat kényan de la force est-africaine tué dans l’Est du pays

RDC: reprise des combats entre le M23 et les Wazalendo dans l’est du pays

Le porte-parole du gouverneur du Nord-Kivu indique que l’armée congolaise continue à observer le cessez-le-feu sur instructions des chefs d’Etat de la sous-région mais qu'elle a le devoir de protéger ses positions initiales, de protéger la population et l’intégrité du territoire national.

Depuis dix jours, les affrontements ont repris avec une forte intensité entre les FARDC, les groupes armés locaux, contre les rebelles du M23 et leurs alliés dans l'ouest de Kibumba et Buhumba.

Début octobre, la ville était passée des mains de l'EAC-RF (une force d'Afrique de l'Est déployée comme force d'interposition) aux milices locales, puis au M23 qui l'a reprise pendant moins de 24H, avant de la laisser aux groupes armés et à l'armée.

Le M23 ("Mouvement du 23 mars") est une rébellion majoritairement tutsi qui a repris les armes fin 2021 après plusieurs années, et s'emparant de vastes pans de territoire du Nord-Kivu, dans l'est de la RDC.

La force est-africaine, qui comprend des soldats kényans, ougandais, burundais et sud-soudanais, a été déployée dans la région à partir de novembre 2022.

Comme celle de l'ONU présente en RDC depuis 24 ans, elle est très critiquée par Kinshasa qui lui reproche de ne pas contraindre les rebelles à déposer les armes.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp