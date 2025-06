Par Murat Sofuoglu

Alors que l'armée israélienne se prépare à étendre son invasion terrestre de la bande de Gaza, des experts ont mis en garde contre le risque que les actions de Tel-Aviv ne déclenchent un conflit régional plus vaste, même si l'armée israélienne parvient à maîtriser les combattants du Hamas dans l'enclave palestinienne assiégée.

Israël a positionné ses réservoirs autour de Gaza afin de dissuader le Hamas et d'autres groupes de résistance de déplacer des combattants, des armes et des munitions dans le territoire

L'invasion terrestre fait suite à des jours de frappes aériennes israéliennes meurtrières et aveugles qui ont fait plus de 8 000 morts, pour la plupart des civils.

Selon Omri Brinner, chercheur et maître de conférences à l'International Team for the Study of Security (ITSS), un groupe de réflexion italien basé à Vérone, les retombées régionales peuvent compromettre toute victoire militaire tactique d'Israël sur le Hamas.

"Si l'on considère les choses de manière objective et holistique, on se rend compte que toute voie empruntée par Israël conduirait à une escalade régionale, même si l'invasion terrestre réussit à déraciner le Hamas de la bande de Gaza et à mettre hors d'état de nuire ses capacités militaires, ce qui a peu de chances de se produire sans une réaction anti-israélienne régionale et mondiale plus large", explique Brinner à TRT World.

Bien qu'Israël et le Hamas aient mené plusieurs guerres au cours des deux dernières décennies, Tel-Aviv a évité la tentation de déraciner complètement le groupe palestinien de la bande de Gaza, explique M. Brinner.

Le Hamas, qui possède des ailes civiles et militaires, contrôle la bande de Gaza depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2007, après avoir remporté les élections l'année précédente.

Depuis lors, Israël a étouffé plus de 2 millions de Palestiniens à Gaza, leur coupant l'accès au reste du monde et les rendant dépendants des Israéliens pour tout, des médicaments à l'électricité.

L'équilibre délicat que les gouvernements israéliens successifs ont maintenu avec Gaza a changé le 7 octobre lorsque les combattants du Hamas ont lancé une opération massive contre les colonies israéliennes, tuant plus de 1 200 personnes et prenant plus de 200 otages.

Alors qu'Israël se prépare à une offensive terrestre - qui, selon les organisations de défense des droits de l'homme, pourrait être une catastrophe humaine - voici trois scénarios de guerre possibles.

Scénario 1 : Une invasion à grande échelle

Israël a réagi de manière brutale à l'assaut du 7 octobre, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu utilisant même des références bibliques dans un discours qui revenait à massacrer tous les Palestiniens, y compris les femmes, les enfants et les vieillards.

Mais à Gaza, où les combattants de la résistance palestinienne ont creusé de longs et profonds tunnels souterrains, une incursion israélienne ne sera pas facile, selon Abdullah Agar, un analyste militaire turc.

Pour une fois, le Hamas et d'autres groupes ont formé un cadre de 40 000 combattants, dont de nombreux jeunes hommes devenus orphelins après que leurs parents ont été tués par des soldats israéliens.

Selon M. Agar, ces combattants palestiniens sont bien plus disposés à affronter la puissante armée israélienne qu'à n'importe quel autre moment de l'histoire.

Dans la guerre asymétrique qui se déroulera au milieu des décombres d'une enclave urbaine, Israël devra opposer trois soldats à chaque combattant palestinien.

Cela signifie qu'Israël a besoin d'une force entraînée d'au moins 120 000 hommes pour briser la résistance palestinienne, explique Agar à TRT World. "Ce n'est pas mon opinion, c'est ce que disent les manuels militaires habituels sur la guerre asymétrique."

L'armée israélienne compte près de 170 000 soldats, selon les estimations. Tel-Aviv a également appelé 300 000 réservistes à servir, la plus grande mobilisation de ce type dans l'histoire du pays. Mais les réservistes, parmi lesquels des jeunes hommes et femmes venus des États-Unis, auront du mal à affronter les combattants endurcis du Hamas lors des affrontements, selon les experts.

Israël ne peut pas déployer toutes ses forces régulières à Gaza, car il doit se préoccuper de la poudrière de la Cisjordanie occupée et de la frontière avec le Liban, où le Hezbollah est furieux des massacres de civils palestiniens perpétrés par les Israéliens.

Israël envisage probablement d'envoyer des troupes soutenues par un assaut d'artillerie lourde et des renseignements solides sur le terrain après avoir épuisé le Hamas par des bombardements aériens intensifs, explique M. Brinner.

"Cette opération vise à empêcher physiquement le Hamas de gouverner la région (de l'approvisionnement en logistique à la mobilisation des combattants) et à détruire ses capacités militaires, du moins celles qui représentent une menace stratégique pour Israël, comme le réseau de tunnels, les lance-roquettes et les missiles eux-mêmes.

Israël vise également à obtenir la libération des otages par son invasion terrestre. Le Hamas affirme qu'à ce jour, au moins 50 otages ont été tués par les frappes aériennes aveugles et meurtrières d'Israël.

Mais ce "meilleur scénario" d'une invasion terrestre repose sur l'hypothèse que Tel-Aviv ne sera pas confronté à "un autre front simultanément", déclare Brinner, en référence à la présence dans le nord d'Israël du Hezbollah libanais, soutenu par l'Iran.

"Avec son arsenal de 150 000 projectiles (à courte, moyenne et longue portée) et son armée d'environ 100 000 combattants, dont la plupart sont bien entraînés et ont une certaine expérience du combat, le Hezbollah représente une menace stratégique encore plus grande que celle du Hamas.

Alors que le nombre de civils augmente à Gaza, on craint de plus en plus que la situation ne devienne incontrôlable en Cisjordanie occupée, où les Forces de Défense Israéliennes (FDI) ont affronté des civils et des combattants palestiniens.

"Au moment de l'attaque du Hamas le 7 octobre, pas moins de 70 % des forces de défense israéliennes étaient stationnées en Cisjordanie, ce qui témoigne de son importance symbolique et stratégique pour Israël", explique M. Brinner.

Israël doit également faire face à la réaction internationale, en particulier dans le contexte du processus de normalisation avec les pays arabes.

"Alors que l'escalade israélo-palestinienne se déroule à Gaza, une bande de terre de 363 km², ces événements ont un effet multiplicateur qui ébranle le monde entier", explique M. Agar.

Scénario 2 : Une offensive terrestre limitée

En raison des risques élevés associés à une invasion terrestre totale, explique M. Brinner, Israël va probablement "se lancer dans une invasion terrestre limitée", visant à obtenir "quelques victoires tactiques" contre le Hamas avant qu'il ne parvienne à "un cessez-le-feu dans de meilleures conditions, ce qui conduirait à la libération de certains otages israéliens".

"Je ne crois pas qu'Israël puisse vaincre totalement le Hamas dans les limites de sa puissance militaire", déclare M. Brinner.

Mais le dirigeant israélien d'extrême droite, Benjamin Netanyahou, pourrait être handicapé lorsqu'il s'agira d'accepter une telle issue, car il veut garder les électeurs juifs extrémistes de son côté.

"En termes de politique intérieure, les gens s'attendent à ce que le Premier ministre Netanyahou lance une invasion terrestre de grande ampleur. L'opinion publique israélienne souhaite que les forces de défense israéliennes éliminent le Hamas et ramènent les otages chez eux", explique M. Brinner.

Mais en raison des réalités militaires de Gaza et des pressions américaines, qui visent à éviter une guerre régionale au Moyen-Orient, M. Brinner estime que "Netanyahou n'ordonnera pas une invasion à grande échelle, mais plutôt une opération plus ciblée et plus chirurgicale".

Ce scénario pourrait également convenir au Hezbollah, qui pourrait "essayer d'éviter une guerre totale avec Israël".

Scénario 3 : Une guerre longue et prolongée

Brinner envisage également la possibilité d'un long conflit.

Face à la pression de l'opinion publique israélienne, aux accusations de corruption et aux critiques pour avoir empêché l'attentat du 7 octobre, M. Netanyahou pourrait se sentir "dans la position particulière d'être soit au pouvoir, soit en prison", déclare M. Brinner. M.

Netanyahou a refusé d'assumer la responsabilité des pertes israéliennes du 7 octobre, accusant même ses propres collaborateurs de ne pas avoir su prévoir l'attaque du Hamas.

Le Premier ministre intransigeant a insisté sur le fait qu'il ne répondrait aux questions sur ce qui s'est passé le 7 octobre qu'"après la guerre".

Cela signifie "qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour rester Premier ministre", affirme M. Brinner. "On ne peut donc pas exclure que M. Netanyahu planifie une longue campagne de guerre", ajoute-t-il.

Le Hamas et ses alliés au Moyen-Orient pourraient également investir dans une longue guerre, selon l'analyste politique israélien.

Le Hamas calcule que "même si Israël démolit la majorité de ses capacités militaires stratégiques", il peut encore survivre à un niveau où il continue à lancer des attaques peu complexes de type hit-and-run contre les Israéliens.

"Il sait également qu'en prolongeant la guerre, il a plus de chances d'épuiser l'opinion publique israélienne et de recevoir une aide supplémentaire de la part des gouvernements et des organisations d'aide du monde entier.

