Le président Paul Kagame a lancé jeudi un appel aux États africains pour qu'ils libéralisent leur espace aérien afin de libérer le potentiel du continent dans le secteur du tourisme.

Il s'exprimait lors de l'ouverture officielle du Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC) 2023, qui se déroule actuellement à Kigali et rassemble des centaines de participants de l'industrie mondiale du tourisme pour discuter collectivement de la croissance du secteur en Afrique, des domaines de coopération potentiels et des défis à relever.

"Le transport, en particulier le transport aérien, peut être un cauchemar en Afrique. Actuellement, certains pays africains ne peuvent être reliés qu'à travers l'Europe. Ainsi, pour se rendre d'une capitale d'un pays africain à une autre, une personne doit d'abord se rendre en Europe, avant d'être reliée à sa destination finale", a ajouté le président rwandais.

"Pour que l'Afrique puisse exploiter pleinement les secteurs émergents tels que les voyages et le tourisme, il est nécessaire de mettre en œuvre d'urgence le marché unique du transport aérien africain (SAATM), qui a été approuvé par l'Union africaine en vue d'ouvrir le ciel africain et de promouvoir la valeur de l'aviation sur l'ensemble du continent", a déclaré le dirigeant.

Il plaide aussi pour la stimulation du trafic, de l’économie et la création de plus d'emplois. Cependant, malgré "le potentiel de cette initiative, seuls 34 pays l'ont signée et elle n'est pas encore totalement opérationnelle", regrette M. Kagame.

"Il est important de libéraliser l'espace aérien, les restrictions en matière de visas sont toujours d'actualité sur le continent. Dans certains cas, il faut parcourir une distance similaire, voire plus longue, jusqu'au pays B pour pouvoir obtenir un visa pour se rendre dans le pays A. De telles restrictions nous nuisent plus qu'elles ne nous profitent", a conclu le chef de l’Etat rwandais.

