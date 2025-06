Par Algassim Diallo

TRT AFRIKA - Conakry, Guinée

Ce qui était jusqu'ici une simple rumeur, a été confirmé par le ministre guinéen de la Justice : le capitaine Moussa Dadis Camara s'est évadé de prison ce samedi.

Dans une déclaration, Charles Alphonse Wright ministre de la Justice et des droits de l'homme de Guinée explique que '' c'est à 5h du matin que des hommes armés ont pris le contrôle de la maison centrale de Conakry. Ils ont réussi à partir avec le Capitaine Moussa Dadis Camara, Claude Pivi et Moussa Tiegboro Camara et blaise Goumou."

"Le colonel Thiegboro Camara a été retrouvé et arrêté et ramené à la maison centrale de Conakry. Toutes les frontières sont fermées. ''

Le ministre guinéen, a promis que les fugitifs seraient très bientôt retrouvés.

''Nous les retrouverons. Et les responsabilités seront situées parce que nous nous demandons comment des hommes armés peuvent briser un cordon de sécurité de la maison centrale, aller sortir des prisonniers. Ça parait bizarre, les responsabilités seront situées. Il n'y a eu aucun cas de morts, aucun blessé ni de morts. Les évadés seront traqués jusqu'à leur dernier retranchement'' a-t-il ajouté.

L’ancien président guinéen était incarcéré à la prison centrale de Conakry, pour son rôle présumé dans les évènements du 28 septembre 2009, lorsque des militaires avaient tué au moins 157 personnes et violé 109 femmes dans le stade où étaient rassemblés des milliers d'opposants à la candidature à la présidentielle du chef de la junte de l'époque, le capitaine Moussa Dadis Camara, selon une commission internationale d'enquête de l'ONU.

