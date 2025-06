Dans un message posté sur son compte X, Omer Celik, a condamné les bombardements israéliens sur la bande de Gaza, tout en fustigeant les pays occidentaux qui “encouragent de nouveaux meurtres”.

“Après chaque massacre, cette machine à tuer est encouragée par les pays occidentaux à commettre de nouveaux meurtres en invoquant ‘qu’Israël a le droit de se défendre’. Quiconque dit ‘Israël a le droit de se défendre’ sans se baser sur le ‘droit à la vie’ des habitants de Gaza est également auteur de ces crimes contre l'humanité”, s’est-il indigné.

Pointant du doigt le deux poids deux mesures quant aux condamnations partielles de part et d'autre, le porte-parole a souligné que les “pays occidentaux n’ont jamais parlé haut et fort des droits de l'homme” alors que “Netanyahou mène une politique de massacre”.

“La barbarie a déclaré la guerre à l'humanité dans son ensemble. La guerre n'est pas seulement à Gaza, mais au cœur de l'humanité. Quiconque parle du "droit d'Israël à l'autodéfense" sans mentionner le droit à la vie des habitants de Gaza est celui qui se cache derrière le tireur”, a insisté Omer Celik.

En réaction aux récentes déclarations du coordinateur des communications stratégiques de la Maison Blanche, John Kirby, Omer Celik a émis des critiques envers “ceux qui refusent d'établir une ligne rouge à Israël après la mort d'enfants innocents”, les accusant d'être “les principaux organisateurs de cette guerre contre l'humanité”.

Le porte-parole a également réitéré l’appel au cessez-le-feu du président turc Recep Tayyip Erdogan, affirmant que la Turquie représente “à nouveau la voix de l'humanité contre la barbarie”.

“L'appel au cessez-le-feu et le plan d'action pour la paix initiés par notre président visent à assurer la sécurité de la population innocente de Gaza. Le plan d'action annoncé par notre Président constitue le fondement essentiel et primordial de la lutte de l'humanité contre la barbarie et à garantir la protection des innocents”, a conclu Omer Celik.

Depuis 28 jours, l’armée israélienne poursuit ses bombardements dévastateurs sur Gaza, au cours desquels 9 448 Palestiniens ont été tués, dont 3 900 enfants, 2 509 femmes, et plus de 24 000 autres ont été blessés.

Par ailleurs, 145 Palestiniens ont été tués et environ 2 070 autres ont été arrêtés en Cisjordanie occupée, selon des sources officielles palestiniennes.

