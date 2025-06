Plus de 20 personnes ont trouvé la mort et plus de 12 000 autres ont été contraintes de quitter leur domicile dans la région de Somali, en Éthiopie, à la suite d'inondations soudaines provoquées par des pluies torrentielles, a déclaré samedi le gouvernement régional.

Les ponts et les routes ont été détruits par les pluies diluviennes, ce qui rend difficile l'accès aux foyers touchés, a déclaré le Bureau de communication de l'État de la région de Somali dans un communiqué, et des dommages au bétail, aux cultures et aux biens ont également été signalés.

"Plus de 20 personnes sont mortes dans les inondations jusqu'à présent... plus de 12 000 familles ont été déplacées", a précisé le même bureau, rajoutant que l'augmentation des précipitations et les prévisions montrent que le risque d'inondation reste encore élevé.

L'agence humanitaire des Nations unies, OCHA, a déclaré le mois dernier que l'Afrique de l'Est connaîtrait probablement des pluies plus abondantes que la normale au cours de la période octobre-décembre en raison du phénomène El Niño.

El Nino est un phénomène naturel associé à une augmentation de la chaleur dans le monde entier, ainsi qu'à une sécheresse dans certaines parties du monde et à de fortes pluies dans d'autres.

Depuis le début de la mousson d'octobre à décembre dans cette région, "les inondations dues aux fortes pluies ont affecté au moins 405 652 personnes, avec 14 décès", a déclaré l'OCHA dans un rapport de situation publié ce samedi.

"Au moins 47 100 personnes se sont déplacées vers des terrains plus élevés pour éviter le risque d'inondation", a indiqué l'agence, ajoutant que les pluies diluviennes avaient coupé l'accès aux marchés et aux terres agricoles dans certaines régions.

Le changement climatique

La Corne de l'Afrique est l'une des régions les plus vulnérables au changement climatique, et les phénomènes météorologiques extrêmes y sont de plus en plus fréquents et intenses.

Depuis fin 2020, la Somalie ainsi que certaines parties de l'Éthiopie et du Kenya subissent la pire sécheresse que la région ait connue en 40 ans. Fin 2019, au moins 265 personnes sont mortes et des dizaines de milliers ont été déplacées pendant deux mois de pluies incessantes dans plusieurs pays d'Afrique de l'Est.

Les pluies diluviennes extrêmes ont touché près de deux millions de personnes et emporté des dizaines de milliers de têtes de bétail au Burundi, à Djibouti, en Éthiopie, au Kenya, en Somalie, au Soudan du Sud, en Tanzanie et en Ouganda.

