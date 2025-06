Guinée: fin de cavale pour Moussa Dadis Camara, Pivi toujours introuvable

L'ancien putschiste a été repris et reconduit en prison samedi après en avoir été sorti le matin par un commando dont le raid a réveillé Conakry au son des armes automatiques et fait craindre un nouveau putsch, ont indiqué l'armée et ses avocats.