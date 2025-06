Des organisations religieuses et de la société civile sénégalaise, regroupées autour de l'alliance nationale pour la cause palestinienne (Ancp), ont appelé l'état du Sénégal, samedi, a une position plus ferme face aux agressions israéliennes sur la Palestine.

L'Ancp, qui regroupe une quarantaine d'organisations, a organisé, samedi à l'esplanade de la grande mosquée de Dakar, une manifestation de solidarité avec peuple palestinien.

Des centaines de personnes ont participé à la mobilisation avec le drapeau palestinien bien en vue et des pancartes en évidence pour témoigner la solidarité du peuple aux Palestiniens.

"A bas Israël", "La Palestine vaincra" pouvait on lire entre autres inscriptions.

"Nous demandons à l'état du Sénégal (...) de se départir systématiquement de toute position de neutralité ambiguë dans ses réactions face à la tragédie en cours à Gaza et plus généralement en Palestine", a indiqué Malick Diop, procédant a la lecture de la déclaration finale de l'Ancp.

"Nous appelons le Sénégal et l’Afrique toute entière à adopter la position correcte qui consiste à condamner les actions des sionistes en Palestine", a poursuivi Diop.

L'organisation a évoqué la responsabilité morale et historique du Sénégal en tant que "seul pays au monde à présider, depuis sa création en 1975, le Comité des Nations-Unies pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien" pour motiver cette requête.

"Sachez que le peuple sénégalais est avec la Palestine", a insisté Makhtar Kanté, assurant que la position de l'état qui, selon lui, "n'a pas pris la mesure exacte de la situation" n'est pas celle du peuple.

"Le peuple dans son ensemble est fortement solidaire de la Palestine et appelle à une cessation immédiate des agressions sionistes", a-t-il insisté.

L'Ancp a dans la lancée appelé les sénégalais à participer à la campagne de boycott des produits des organismes et entreprises qui soutiennent l’État sioniste.

"Nous tenons les États-Unis d'Amérique, les pays occidentaux et les institutions qui soutiennent les sionistes dans leur nouvelle campagne, comme également responsables des actions des sionistes", a encore relevé Diop dans la déclaration.

Une campagne de levée de fonds pour le peuple de Palestine a été lancée à l'occasion. A ce registre des tableaux réalisées par des artistes locaux sont mis en vente.

Les fonds issus de l'opération seront remis à l'ambassadeur de Palestine au Sénégal, Nasser Jadallah, qui a adressé ses vifs remerciements aux organisateurs lors de son allocution en langue arabe.