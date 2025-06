Par Charles Mgbolu

La présidentielle 2023 au Libéria n'a toujours pas livré son verdict final : Le pays se dirige vers un nouveau duel au sommet entre le président sortant George Weah et le chef de file de l'opposition, Joseph Nyumah Boakai, après que les résultats officiels du premier tour les ont placés au coude à coude.

Weah, ancien footballeur international qui brigue un second mandat, a recueilli 43,79 % des voix, tandis que son plus proche rival dans la course, Boakai, 78 ans, a obtenu 43,49 % des bulletins de vote, selon la Commission électorale nationale.

Aucun des 18 autres candidats à la présidence n'a obtenu plus de 3 % des voix lors du premier tour de scrutin dans ce pays d'Afrique de l'Ouest le 10 octobre.

Un candidat chevronné

M. Boakai, deux fois candidat à la présidence et tête d'affiche du parti d'opposition Unity Party, est connu pour avoir gravi les échelons politiques à force de volonté et de constance face à l'adversité.

Joseph Boakai est né dans le village isolé de Worsonga, dans le comté de Lofa, au nord du Liberia. Il est âgé de 78 ans.

Son site web personnel mentionne comment il a surmonté les défis de la pauvreté pour obtenir une éducation formelle.

Boakai a obtenu une licence en administration des affaires à l'université du Liberia en 1972, avant d'étudier à l'université d'État du Kansas, aux États-Unis.

Il a fait ses premières armes en politique en tant que ministre de l'agriculture sous la présidence de Samuel Doe, de 1983 à 1985. Au cours de cette période, M. Boakai a présidé l'Association pour le développement de la riziculture en Afrique de l'Ouest, qui regroupe 15 pays.

Le poste politique le plus influent qu'il ait occupé jusqu'à présent a été celui de 29e vice-président du Liberia, sous la présidence d'Ellen Johnson Sirleaf, en 2006. Il a occupé ce poste jusqu'en 2018,

En tant que vice-président, il a dirigé le Sénat libérien et a également exercé des fonctions de supervision dans plusieurs institutions et agences, notamment la Liberia National Lotteries, la Liberia Marketing Association, la Liberia Agency for Community Empowerment et la National Commission on Disarmament, Demobilisation, Resettlement and Reintegration (Commission nationale pour le désarmement, la démobilisation, la réinstallation et la réintégration).

Alors que le mandat de la présidente Sirleaf touchait à sa fin, Boakai a annoncé son intention de se présenter à la présidence. Il a perdu les élections du 10 octobre 2017 face à Weah.

Le président sortant

Comparé à son adversaire, le chemin de Weah vers la présidence n'a pas été pavé de l'expérience de la gestion de missions politiques de haut niveau.

Weah est né en 1966 à Monrovia, la capitale du Liberia, et a grandi à Clara Town, un bidonville de la ville.

Jusqu'à son entrée tardive en politique, il a servi le Liberia en tant que footballeur de renommée mondiale.

Weah, 57 ans, était attaquant au cours de sa prolifique carrière de footballeur professionnel de 18 ans qui s'est achevée en 2003. Il a représenté le Liberia au niveau international pendant une longue période, marquant 18 buts et aidant son pays à remporter 75 matches.

En 1995, il a été nommé meilleur Joueur de l'année par la FIFA et a reçu le Ballon d'Or, devenant ainsi le premier et le seul joueur libérien, et même Africain à ce jour, à remporter ces récompenses.

En 1989, 1994 et 1995, il a été nommé footballeur africain de l'année et, en 1996, joueur africain du siècle.

Après l'éviction du président Charles Taylor en 2003, Weah est retourné au Liberia en tant qu'ambassadeur de bonne volonté des Nations unies.

En 2005, il s'est présenté à l'élection présidentielle en tant que membre du Congrès pour le changement démocratique. Après avoir remporté le premier tour de scrutin, il est battu par Mme Sirleaf, du Parti de l'unité, lors du second tour de novembre de même année.

Weah a de nouveau affronté Sirleaf lors de l'élection présidentielle d'octobre 2011, mais cette fois en tant que candidat à la vice-présidence, aux côtés de Winston Tubman, candidat à la présidence.

Ce dernier s'est finalement retiré de la course juste avant le second tour, invoquant des irrégularités électorales.

En décembre 2014, Weah s'est présenté au poste de sénateur du comté de Montserrado, qu'il a remporté.

Deux ans plus tard, Weah a fusionné son parti avec quelques autres entités pour former la Coalition pour le changement démocratique afin de consolider l'opposition avant les élections.

Second tour

Le premier tour de l'élection de cette année n'a pas fait apparaître de favori, ce qui laisse à penser que tout le monde est concerné et que le second tour sera probablement un photo-finish.

L'absence de mandat clair reflète la frustration de l'électorat face à l'état de l'économie, ce que Weah a reconnu en plaidant à plusieurs reprises pendant la campagne pour qu'on lui laisse plus de temps pour tenir les promesses de son gouvernement.

"Permettez-moi de vous assurer que l'état de notre nation est solide. L'état de notre nation est stable. L'état de notre nation est pacifique et sûr. Nous avons l'intention de continuer dans cette voie", a-t-il déclaré.

Boakai, quant à lui, a présenté son âge et son expérience en matière de gouvernance comme ses cartes de visite. Il a déclaré aux électeurs que ces attributs guideraient ses décisions lorsqu'il s'agira de relever les défis auxquels la nation est actuellement confrontée.

"Une chose que je sais très bien, c'est que tous les talents et toutes les idées dont nous avons besoin pour reconstruire notre pays ne se trouvent pas dans un seul parti, une seule tribu, un seul comté, une seule région ou une seule religion. C'est pourquoi je m'engage à former un gouvernement d'inclusion", déclare-t-il.

L'échéance approche pour les Libériens qui se préparent à la tâche difficile de décider qui, parmi les deux candidats, peut leur offrir la gouvernance qu'ils méritent.