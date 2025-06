"Au cours des mois de juillet et août 2023, le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l’homme (BCNUDH) a documenté 940 violations et atteintes aux droits de l’homme sur l’ensemble du territoire de la RDC. Ce qui représente une augmentation par rapport aux mois de mai et juin 2023 durant lesquels le BCNUDH avait documenté 816 violations et atteintes", indique un communiqué du BCNUDH dont TRT Afrika a reçu une copie.

Ces violences sexuelles sont majoritairement attribuées à des membres de groupes armés.

Dans les territoires d’Irumu et Beni, les rebelles ADF ont commis des attaques meurtrières contre les personnes civiles en représailles aux opérations militaires menées conjointement par les armées congolaises et ougandaises.

La situation de droits de l’homme a également été très impactée par les affrontements ponctuels entre le Mouvement du 23 mars (M23) et une coalition de groupes armés s’y opposant dans les territoires de Masisi et Rutshuru dans l’Est du pays.

Cette augmentation s’explique entre autres par la documentation d’un plus grand nombre de cas de violence sexuelle liée au conflit, dans le cadre de l’initiative de mise à l’échelle de la réponse humanitaire aux violences sexuelles, mais aussi à travers plusieurs missions d’enquête dédiées à cette problématique, y compris dans des zones difficiles d’accès dans les provinces du Maniema et du Tanganyika.

Pour les mois de juillet et août 2023, le BCNUDH a enregistré et documenté 120 victimes adultes liées au conflit, 119 femmes et un homme, dont 49 en juillet et 71 en août.

"Le BCNUDH continue de soutenir les efforts des autorités nationales dans le domaine de la lutte contre l’impunité et de la justice transitionnelle à travers des activités de coopération technique en faveur des autorités judiciaires, des victimes et témoins", ajoute le communiqué de l’agence onusienne des droits de l’homme.

Cependant, à l’instar des tendances précédemment établies en 2023, des membres des groupes armés continuent d’être responsables de la majorité des violations et atteintes documentées dans le pays, avec 575 atteintes (61% du total des violations et atteintes).

Le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l’homme (BCNUDH) en République démocratique du Congo assure un suivi étroit de la situation des droits de l’homme et procède à des analyses des tendances y relatives dans le pays.

Ces tendances sont régulièrement partagées avec les autorités afin qu’elles prennent les actions nécessaires, y compris traduire en justice les auteurs présumés des violations des droits de l’homme documentées.

