Par Fadi Zatari

L'opération " Al Aqsa Flood " du Hamas sera à jamais considérée comme un tournant dans l'histoire contemporaine du mouvement de résistance palestinien. La planification et l'exécution d'une telle opération visant l'État militaire le plus avancé au monde sur le plan technologique n'est pas un mince exploit, compte tenu des ressources limitées du Hamas.

L'attaque a brisé le mythe et l'image d'Israël en tant qu'État impénétrablement fort.

L'attentat du 7 octobre n'a pas été le point de départ du conflit israélo-palestinien. Le groupe de résistance palestinien a pris la décision historique de lancer cette opération sans précédent pour plusieurs raisons.

Parmi elles, le nettoyage ethnique et le génocide perpétrés par Israël contre le peuple palestinien, les graves violations des droits de l'homme commises par les forces d'occupation israéliennes, la saisie par Israël de terres palestiniennes et, plus important encore, la judaïsation continue de Jérusalem et du complexe de la mosquée d'Al Asqa.

À la suite de nombreux événements régionaux et mondiaux - notamment le printemps arabe, les ralentissements économiques, la pandémie de Covid-19 et le conflit en Ukraine - la couverture de la Palestine a considérablement évolué par rapport à la façon dont elle était dépeinte historiquement.

Par exemple, près de vingt ans se sont écoulés depuis que la situation dans la bande de Gaza assiégée - où plus de deux millions de Palestiniens vivent dans des conditions difficiles proches d'une prison à ciel ouvert - a reçu une quelconque attention de la part des médias internationaux.

Toutefois, le récent attentat contre le déluge d'Al Aqsa a sorti les médias internationaux de leur stupeur et a de nouveau placé la question palestinienne au premier plan du discours régional et international.

Accroître la solidarité avec les Palestiniens

La réponse d'Israël à l'attaque du déluge d'Al Aqsa s'est traduite par des destructions massives et aveugles, et l'on craint de plus en plus que ce pays ne se livre à un nettoyage ethnique et à un génocide.

Les actions génocidaires de l'armée israélienne ont suscité une indignation mondiale et une solidarité internationale croissante avec les Palestiniens, alors que des manifestations massives se déroulent dans le monde entier.

L'attaque brutale d'Israël contre l'hôpital Al Ahli Arab dans la bande de Gaza, qui a fait des centaines de morts, montre clairement son mépris flagrant du droit international par sa destruction aveugle, qui ne fait pas de distinction entre les installations civiles et militaires, y compris les hôpitaux, les écoles et les églises.

À la suite de cet incident, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues de plusieurs villes de Turquie, d'Égypte, de Tunisie, de Jordanie, du Liban, d'Iran, du Qatar, d'Indonésie, de Malaisie, du Pakistan, du Bangladesh, d'Afrique du Sud et de Mauritanie, où les manifestants ont exprimé leur solidarité avec Gaza.

Des manifestations massives ont également eu lieu dans de nombreuses villes européennes, des milliers de personnes se rassemblant pour soutenir les Palestiniens assiégés à Gaza.

Londres a accueilli l'un des plus grands rassemblements d'Europe, avec plus de 100 000 personnes venues exprimer leur solidarité avec la bande de Gaza assiégée.

Des manifestations similaires de soutien aux Palestiniens et un appel au cessez-le-feu ont eu lieu en Allemagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne et dans plusieurs autres pays du continent.

Toutefois, dans certains pays européens, des restrictions, des interdictions et des interventions musclées du personnel de sécurité ont été utilisées pour entraver les manifestations de soutien aux Palestiniens.

Ces actions sont allées jusqu'à des arrestations et des suspensions. Dans certains pays comme l'Allemagne, les manifestations pro-palestiniennes se sont souvent déroulées sous la stricte surveillance de la police et ont fait l'objet d'interventions violentes. En revanche, les manifestations pro-israéliennes n'ont pas fait l'objet de restrictions ou d'interdictions comparables.

Les manifestants dénonçant l'agression israélienne sur la bande de Gaza assiégée sont également descendus dans la rue aux États-Unis, au Canada et en Australie. À Washington, des milliers de manifestants pro-palestiniens se sont rassemblés devant la Maison Blanche en scandant "Palestine libre" et en brandissant des drapeaux palestiniens et des banderoles portant des slogans tels que "Arrêtez l'occupation" et "Cessez le feu maintenant".

Jewish Voice for Peace a organisé un grand rassemblement à New York auquel ont participé des centaines de membres de la communauté juive américaine qui ont exprimé leur opposition aux attaques incessantes d'Israël sur Gaza.

Le rejet du bombardement de Gaza par l'occupant israélien a également donné lieu à d'immenses manifestations en Amérique latine. Des milliers de pro-Palestiniens ont participé à des manifestations au Brésil, au Venezuela, en Argentine et au Chili.

En signe de solidarité, des militants de la région ont lancé des campagnes sur les réseaux sociaux, des rassemblements, des discussions et des réunions, et le drapeau palestinien a été hissé dans de nombreuses villes d'Amérique latine.

Les remarquables manifestations mondiales illustrent de manière éclatante l'élan de soutien mondial à la cause palestinienne et de solidarité avec le peuple palestinien dans sa quête d'un État indépendant, alors que de nombreuses personnes condamnent fermement les frappes aériennes israéliennes sur les populations civiles de Gaza.

Sensibilisation à la réalité des territoires colonisés

La réponse d'Israël à l'opération "Al Aqsa Flood" du Hamas est massivement destructrice, aléatoire et aveugle et ne fait pas de distinction entre les cibles "légitimes" et d'autres structures telles que les hôpitaux, les écoles et les immeubles résidentiels.

Tout et tout le monde est soumis aux bombardements et au blocus aérien, terrestre et maritime paralysant d'Israël, ce qui conduit de nombreux partisans d'Israël à hésiter à justifier ses actions, qui ont entraîné la perte tragique de milliers de civils innocents, dont des enfants et des femmes.

Sur les médias sociaux, des centaines de vidéos sont partagées par des Occidentaux et des Américains, y compris des membres de la communauté juive, qui se désolidarisent ouvertement d'Israël et de sa politique agressive à l'égard des Palestiniens.

En outre, des vidéos montrant des Juifs américains et européens participant à des manifestations - souvent pour la première fois - en faveur des droits des Palestiniens et en solidarité avec eux prennent de l'importance en ligne.

Enfin, la propagande israélienne repose sur des mensonges et des manipulations, sa tromperie étant révélée par les incohérences et le manque de cohérence de ses récits toujours confus.

Ces facteurs font qu'il est extrêmement difficile pour quiconque d'approuver les actions d'Israël, y compris sa rhétorique et ses actions génocidaires. Au contraire, les mains des Israéliens sont trempées dans le sang de milliers de Palestiniens innocents.

Tout cela se fait en utilisant le même vieux langage orientaliste de "l'altérisation" dans lequel seuls Israël et les Israéliens sont considérés comme des "êtres civilisés" légitimes qui ont le droit d'exister, tandis que les Palestiniens sont déshumanisés et traités d'"animaux humains" - des "Autres" barbares et non civilisés qui méritent la violence disciplinaire ou la mort.

L'auteur, Fadi Zatari, est professeur assistant au département des sciences politiques et des relations internationales de l'université de Zaim, en Turquie.

Avertissement : Les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.

