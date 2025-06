Par Anne Nzouankeu

TRT AFRIKA - Yaoundé, Cameroun

Sur la plage de Londji au Cameroun, à côté des traditionnelles pirogues en bois, on peut désormais voir des pirogues écologiques fabriquées à partir de bouteilles en plastique. Le pêcheur Camille Dimale utilise sa pirogue écologique depuis deux ans, et se dit satisfait.

"Elle est légère et facile à utiliser pour moi car parfois je vais à la pêche seul. Je peux donc facilement la transporter, l’amener à l'eau, la déplacer sans avoir besoin d'aide. Elle ne se gâte pas facilement donc elle est plus économique, plus durable. Je n’ai pas peur qu’elle va se casser ou se fissurer et elle ne coule pas. Elle est vraiment très pratique", explique Dimale.

Le Cameroun produit chaque année, environ six millions de tonnes de déchets, dont 600 000 tonnes de plastique.

Certains déchets sont transformés, mais d’autres, comme les plastiques qui sont non-biodégradables, sont abandonnés dans la nature, polluant l’environnement et les eaux.

L’ONG Madiba et Nature a décidé de réduire cette pollution grâce au recyclage. Elle collecte ces bouteilles, les nettoie, les attache ensemble, fabrique des pirogues et les offre aux pêcheurs.

Ismaël Essomè ingénieur en gestion environnementale, explique qu’il a eu cette idée lorsqu’ il recherchait une solution pour nettoyer les plages tout en aidant les pécheurs.

"Madiba et Nature décide de faire des pirogues avec des bouteilles en plastique pour soutenir la pêche, parce que la pêche est l’une des principales activités économiques au Cameroun. Une pirogue en bouteille en plastique est moins chère, moins couteuse que les pirogues classiques en bois, facile à maintenir et elle permet au pécheur de se déplacer dans des endroits où il ne peut pas arriver avec des pirogues classiques", explique-t-il.

L’ONG affirme qu’elle collecte environ trois à cinq tonnes de bouteilles plastiques chaque mois. Une partie sert à fabriquer les pirogues, l’autre partie est vendue à d’autres partenaires recycleurs.

