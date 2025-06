Par Eudes Ssekyondwa

Livingstone Matata, originaire du Congo, est arrivé dans l'ouest de l'Ouganda en juillet dernier pour commencer une nouvelle vie dans le camp de réfugiés de Nakivale, un vaste ensemble de tentes essentiellement blanches et de toits en tôle, avec pour toile de fond un lac, des collines et de vastes champs à 200 km de la capitale, Kampala.

Au cours des trois mois qu'il a passés sur place, le plus grand test de survie a été posé par des conditions météorologiques irrégulières.

"Nous nous sommes installés pendant ce qui est censé être la saison des pluies, mais il n'y a pratiquement pas eu de précipitations depuis. Les habitants disent que la déforestation galopante a perturbé le régime des pluies", explique Matata à TRT Afrika. "Mes récoltes sont déjà en train de se dessécher.

Bwiiza Mutonore, qui élève seule son enfant, se bat chaque jour pour trouver du bois de chauffage pour la cuisine. Chaque jour, la marche vers l'une des dernières parcelles de feuillage vert s'allonge.

"Il n'y a pas d'arbres dans les environs. Je dois marcher des kilomètres pour trouver suffisamment de bois, parfois au risque d'être poursuivie par les propriétaires de petits bois... Si vous ne trouvez pas de bois, vous risquez de dormir l'estomac vide", déplore-t-elle.

Ironiquement, une telle dépendance au bois comme combustible pour la cuisine est l'une des raisons pour lesquelles Nakivale perd son couvert végétal à un rythme alarmant.

Le plus grand nombre de réfugiés

L'Afrique accueille plus de 30 % de la population mondiale de réfugiés, l'Ouganda étant le pays du continent qui en accueille le plus.

Selon les Nations unies, en septembre 2023, le pays d'Afrique de l'Est abritait 1 520 966 réfugiés et 47 271 demandeurs d'asile.

Les personnes originaires du Sud-Soudan sont en tête de liste, suivies par celles de la République démocratique du Congo. Des hordes de personnes originaires de Somalie, du Burundi, d'Érythrée, du Rwanda, d'Éthiopie et du Soudan émigrent également chaque année en Ouganda, profitant de la politique d'ouverture de ce pays à l'égard des réfugiés.

Mais si l'Ouganda a été félicité pour avoir accueilli les réfugiés à bras ouverts, il n'en reste pas moins qu'il n'a pas été en mesure de le faire. Ce qui se passe dans le camp de Nakivale, d'une superficie de 184 km², montre qu'il est de plus en plus difficile de s'occuper des réfugiés avec les ressources de plus en plus réduites des agences humanitaires. Le changement climatique provoqué par la déforestation a aggravé les difficultés des réfugiés.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a réduit les rations de 70 % à 60 % à partir d'avril 2020 et encore moins à partir de février 2021.

Pour mesurer la pénurie de ressources, le PAM n'a pu dépenser que 0,35 centimes par jour pour chaque personne en 2022, soit près de la moitié des 0,68 centimes qu'il aurait dû dépenser. Cela s'est traduit par un important déficit nutritionnel, les ressources disponibles ne permettant de couvrir que 52 % des kilocalories quotidiennes minimales nécessaires à l'alimentation d'une personne.

"Outre le soutien que nous leur apportons, tous les réfugiés de Nakivale dépendent largement de la terre pour leur subsistance", explique à TRT Afrika Santo Asiimwe, responsable de programme du PAM au camp de réfugiés de Nakivale.

"Les conditions météorologiques ont été tellement inhabituelles que nous avons dépassé le mois d'octobre et qu'il n'y a pratiquement pas eu de pluie".

Une politique progressiste

L'Ouganda accorde aux réfugiés le droit de travailler et la liberté de circulation dans le cadre de ce qu'il appelle un "modèle d'autosuffisance", qui a été largement salué comme l'une des politiques les plus progressistes au monde en matière de réfugiés.

C'est ainsi que des réfugiés comme Matata et Bwiiza peuvent s'efforcer de compenser la diminution de l'aide humanitaire.

"Obtenir un lopin de terre à cultiver est très important pour nous ; sinon, nous serions affamés", explique Matata. "Le problème, c'est que certains de ceux qui nous ont précédés ont coupé beaucoup trop d'arbres, soit pour le bois de chauffage, soit pour défricher des terres pour l'agriculture. Nous en subissons aujourd'hui les conséquences".

La plupart des réfugiés comprennent les répercussions de la destruction de la couverture végétale de la région, mais affirment qu'ils n'ont pas le choix.

"Mes enfants me disent tous les jours que le bois de chauffage que nous utilisons est la cause du changement climatique, qu'il contribue à ce que nous n'ayons pas assez de précipitations. Mais sans bois de chauffage, comment vais-je faire la cuisine ?", demande Bwiiza. "Nous sommes déjà des réfugiés avec des options de survie limitées.

Des pousses vertes

Enoch Twagirayesu, un réfugié burundais, mobilise ses compatriotes de Nakivale pour tenter de régénérer le couvert végétal de cette zone autrefois verdoyante.

Le groupe a déjà planté plus de 350 000 arbres pour lutter contre les effets du changement climatique dans la région.

"Mon rêve est de reverdir le camp de réfugiés de Nakivale. Nous sensibilisons les réfugiés et les communautés d'accueil à planter des arbres dans leurs plantations de bananes", explique Twagirayesu à TRT Afrika.

Comme Twagirayesu l'a déjà constaté, il est difficile d'emmener tout le monde avec soi. Tout le monde ne comprend pas l'importance de planter des arbres, tandis que d'autres s'en moquent, car ils ont décidé de ne pas rester longtemps dans les camps.

"Il est difficile d'encourager les gens, en particulier les jeunes, à adopter une culture de plantation d'arbres", explique-t-il. "N'oubliez pas que de nombreuses personnes ne pensent qu'à leur survie.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a passé un contrat avec une entreprise sociale locale, l'Institut Nsamizi pour le développement social, afin d'inverser les effets du changement climatique dans la région en faisant pousser davantage d'arbres.

Entre mai 2022 et 2026, le projet vise à faire revivre des ressources naturelles presque disparues et à fournir aux réfugiés des moyens de subsistance durables. Les réfugiés sont actuellement payés pour préparer et entretenir la pépinière.

"Nous plantons des arbres en fonction de l'objectif de l'année. Pour 2023, nous avons prévu de planter des jeunes arbres sur 80 hectares rien qu'à Nakivale, et sur 10 hectares supplémentaires dans la colonie d'Uruchinga", explique Racheal Akamumpa, responsable de l'énergie à l'Institut Nsamizi pour le développement social.

L'agence des Nations unies et ses partenaires espèrent qu'au cours des cinq prochaines années, ils pourront non seulement atténuer l'impact du changement climatique dans la région, mais aussi contribuer à réduire l'empreinte carbone de l'Ouganda.

