Par Irfan Ahmad

Tout comme les Palestiniens vivant dans la peur, les Juifs du ghetto de Varsovie ont enduré dégradation et peur constante de l'humiliation.

Alors qu'Israël bombarde sans ménagement la bande de Gaza assiégée, le président Recep Tayyip Erdogan a contesté la propagande selon laquelle le Hamas serait une "organisation terroriste".

Il l'a au contraire décrit comme "un groupe de libération qui lutte pour protéger les terres palestiniennes". Piers Morgan, animateur d'un talk-show télévisé populaire intitulé "Uncensored", a qualifié la déclaration d'Erdogan de "défense choquante du Hamas".

Il a ajouté : "Je soutiens la mission d'Israël d'éradiquer le Hamas. Ils [le Hamas] sont une bande de terroristes médiévaux assoiffés de sang".

Il s'agit d'une position typique de la plupart des États occidentaux et de leurs alliés complaisants comme l'Inde, qui maintiennent leurs propres citoyens dans l'ignorance de la vérité sur l'occupation israélienne de la Palestine.

Dans une autre interview, Morgan a ainsi demandé à l'ambassadeur palestinien Husam Zomlot s'il "condamnait les attaques du Hamas du 7 octobre".

Les marchands de conneries

Morgan représente ce que les élites occidentales ont toujours propagé au sujet des Palestiniens et du Hamas : des conneries. Pour le philosophe Harry Frankfurt, la connerie est un discours qui ne se préoccupe pas de la vérité.

La connerie est donc plus dangereuse que le mensonge. Tout en la cachant, le menteur se préoccupe toujours de la vérité. Le baratineur, en revanche, ne tient tout simplement pas compte de la vérité.

Contrer la connerie, ce n'est pas répondre à une question d'affirmation de l'injustice comme celle de Morgan, mais plutôt poser une question de création de justice : les alliés d'Israël ont-ils condamné l'occupation impitoyable de la Palestine - qui fait partie intégrante de l'idéologie ethnique même du sionisme - et la violence routinière, physique et symbolique, déchaînée contre les Palestiniens ?

Poser de telles questions, c'est être fidèle à l'histoire, à laquelle les élites au pouvoir sont souvent hostiles. Dans son livre, Rashid Khalidi, un universitaire américain d'origine palestinienne, décrit comment le "colonialisme de peuplement" israélien, de concert avec les Britanniques et les Français d'abord, puis avec les États-Unis, a lancé une guerre d'un siècle contre la Palestine, de 1917 à 2017.

Un autre moyen de diffuser un genre de conneries sur la Palestine n'est pas le personnel des grands médias, mais un mercenaire de la contre-vérité recruté à l'extérieur. Un article d'opinion paru dans un média indien est intitulé : "Même si Israël disparaissait, les musulmans resteraient hostiles aux juifs - c'est là le problème". Son auteur est Ibn Khaldun Bharati, un nom fictif.

Sa biographie indique qu'il s'agit d'un "étudiant de l'Islam ... [qui] ... regarde l'histoire islamique d'un point de vue indien". Le fait qu'un média indien ait publié cette tribune haineuse sous un pseudonyme montre l'influence du sionisme dans le sous-continent ainsi que la lâcheté morale du média et de l'auteur.

Ces pratiques contraires à l'éthique de la part des marchands de conneries et des mercenaires de la contre-vérité sont toutefois essentielles pour perpétuer l'occupation des Palestiniens et stigmatiser leur lutte pour la liberté.

Aucun étudiant sérieux de l'histoire - parmi lesquels des érudits juifs notables comme Ilan Pappe et Norman Finkelstein - et encore moins celui qui prétend étudier l'histoire islamique, n'écrira un article d'opinion sur "Israël-Palestine" en effaçant l'histoire sanglante du colonialisme, comme le fait sans vergogne la fictive Bharati.

Gaza en 2023 et le ghetto de Varsovie en 1943

Israël justifie ses assauts continus sur Gaza comme une riposte à l'opération du Hamas en octobre. Mais la vérité, écrit Emad Moussa, chercheur palestino-britannique, est que "depuis 1948, Israël prévoit de vider Gaza". Ce point important relie le présent à l'objectif fondateur du sionisme, basé sur l'expulsion et l'extermination des non-Juifs.

Les guerres périodiques d'Israël contre Gaza en 2008-9, 2012, 2014 et 2021 sont donc indépendantes des actions du Hamas. Laissant de côté les noms trompeurs de ces guerres (qui dépeignent les politiques expansionnistes d'Israël comme défensives), dans Gaza : An Inquest Into Its Martyrdom, Finkelstein écrit qu'"Israël a le plus souvent réagi à l'inaction du Hamas" et que le Hamas "a refusé de fournir le prétexte "terroriste" qu'Israël recherchait" pour lancer sa guerre.

L'opération du Hamas n'est donc pas compréhensible si l'on considère que Morgan l'a qualifiée de "bande de terroristes sanguinaires et médiévaux" ou que Yossi Beilin, l'ancien ministre israélien, l'a qualifiée de "bande de fous". La description des Palestiniens par l'ancien ambassadeur israélien à l'ONU, Dan Gillerman, comme des "animaux inhumains" est également un exemple classique de connerie.

Une explication historique de l'opération du Hamas est plausible si l'on compare la situation actuelle des Palestiniens à celle des Juifs dans le ghetto de Varsovie. En 1943, les Juifs ont résisté de manière militante à l'occupation nazie qui rendait leur vie invivable.

Morgan, Beilin, Gillerman et d'autres sont effrayés par cette comparaison précisément parce qu'elle brise la prétention d'Israël d'être une victime éternelle. En outre, elle les montre également en train de participer au programme de nettoyage ethnique plus ou moins de la même manière que l'Allemagne nazie l'a mis en œuvre au début du 20e siècle.

En tant qu'enclave, la bande de Gaza s'étend sur 40 kilomètres de long et 9 kilomètres de large. Sur ses 2,3 millions d'habitants, la plupart sont des descendants de réfugiés palestiniens expulsés de façon humiliante de leurs maisons lors de la guerre de 1948.

Entourée d'un périmètre fortifié, Israël bloque son espace aérien et ses eaux territoriales. C'est l'une des régions les plus densément peuplées du monde. Privés de la liberté de se déplacer et d'entrer sur leur propre territoire, et confrontés à des points de contrôle militaires, les Palestiniens vivent sous une surveillance constante.

Selon un rapport, en 2008, seuls 20 % des personnes souffrant de maladies telles que le cancer et les problèmes cardiaques ont reçu un "permis" pour aller se faire soigner à l'étranger et la disponibilité de 20 % des médicaments essentiels était "à un niveau zéro".

Selon la Banque mondiale, en 2021, la pauvreté à Gaza s'élevait à 59 %, ce qui représente une augmentation considérable par rapport aux 39 % de 2011. Le taux de chômage actuel est de 45 % et le taux de ménages souffrant d'insécurité alimentaire est de 64 %.

Il est clair que ces faits choquants sont les conséquences directes du blocus économique. Israël a mis en place un blocus aérien, terrestre et naval de Gaza en 2007, après la victoire électorale du Hamas.

Cependant, selon Khalidi, l'interdiction de la circulation des personnes et des biens, la construction de murs de sécurité, etc. remontent aux années 1990, à l'époque du "processus de paix d'Oslo".

En 2008, une agence des Nations unies a constaté que le blocus imposé par Israël avait "créé une profonde crise de la dignité humaine, entraînant une érosion généralisée des moyens de subsistance".

Bien avant le blocus, en 2003, Baruch Kimmerling, sociologue à l'Université hébraïque, a décrit Gaza comme "le plus grand camp de concentration qui ait jamais existé".

Au milieu des bombardements incessants, une adolescente de Gaza a posé la question suivante dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux : les habitants de Gaza sont-ils des "déchets" ?

Nous sommes confrontés à ce que le philosophe italien Giorgio Agamben appelle la "vie nue/nue", dont les sites paradigmatiques sont les camps de concentration de l'Allemagne nazie.

Comparez Gaza au ghetto juif. Après avoir occupé la Pologne, les nazis ont créé le ghetto de Varsovie en 1940. Pour atteindre l'objectif du Reich d'être "libéré des Juifs", les Juifs dispersés ont reçu l'ordre de s'installer dans une zone désignée. Contrairement au camp de concentration de Gaza, celui de Varsovie était plus petit : il s'étendait sur 2,5 kilomètres carrés où vivaient environ un demi-million de Juifs. Comme Gaza, il était entouré d'un mur de 3 mètres de haut.

Les déplacements à l'intérieur et à l'extérieur du ghetto étaient contrôlés. Comme à Gaza, dans le camp de Varsovie aussi, seuls les résidents munis d'un permis spécial pouvaient quitter le ghetto.

La nourriture est rationnée. Dépouillés de leur dignité et réduits à une vie infrahumaine, lorsque les Juifs commencent à être déportés vers les camps de la mort, ceux qui restent dans le ghetto n'ont plus le choix entre la vie et la mort, mais entre mourir "dans la dignité" et mourir "comme des animaux chassés".

Choisissant la dignité, les Juifs forment l'Organisation juive de combat, ZOB. En avril 1943, chacun des 500 combattants de ZOB disposait d'un pistolet et de quelques grenades. 400 membres d'un autre groupe de résistance disposent de 31 fusils et de 21 mitraillettes.

Ces armes ne font cependant pas le poids face à l'armée nazie. En mai 1943, la résistance est écrasée. Les Juifs sont tués dans les combats ou déportés dans les camps de la mort et les 2,5 kilomètres carrés du camp de concentration sont réduits à l'état de ruines.

Les Juifs qui se sont levés pour résister n'étaient pas des terroristes ; au contraire, comme les Palestiniens d'aujourd'hui, ils étaient à l'époque terrorisés par l'occupation nazie.

Comme la vie de la plupart des Palestiniens d'aujourd'hui, celle des Juifs du ghetto de Varsovie était marquée par la dégradation et la peur d'être "humiliés" "à tout moment". Dans ses mémoires, Primo Levi, un survivant de l'holocauste, compare les Juifs des camps de concentration à des musulmans.

Il écrit : "Moi qui parle, j'étais un Muselmann, c'est-à-dire celui qui ne peut en aucun cas parler". Dans Remnants of Auschwitz, Agamben reformule le paradoxe de Levi pour le relier à la constitution même de la modernité. Mais Agamben semble s'intéresser davantage à la parole qu'au sujet de l'écoute.

La question à laquelle nous sommes confrontés est la suivante : le monde écoute-t-il les humains du camp de concentration de Gaza qui, subjugués mais épris de justice et de dignité, ont parlé ? Plus important encore, le monde écoutera-t-il ? Et si c'est le cas, quand et comment ?