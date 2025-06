Ces organisations, incluant Médecins sans frontières (MSF), Amnesty International ou encore la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH), "appellent Emmanuel Macron et les chefs d'Etat et de gouvernement et dirigeants mondiaux présents à Paris jeudi à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour obtenir un cessez-le-feu immédiat", écrivent-elles dans un communiqué commun.

Elles appellent aussi à "garantir l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza et le respect du droit international humanitaire".

Parmi les signataires figurent également Action contre la Faim (ACF), CCFD-Terre Solidaire, le Conseil Norvégien pour les Réfugiés (NRC), Handicap International, Médecins du Monde (MDM), Oxfam France, la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine, Première Urgence Internationale (PUI), UOSSM-International et War Child UK.

"Il y a aujourd'hui une urgence humanitaire à Gaza alors qu'Israël poursuit ses opérations antiterroristes", a commenté mercredi l'E lysée, qui a organisé la conférence de jeudi à la hâte, en marge du Forum de Paris sur la Paix qui se tient chaque année.

La conférence humanitaire voulue par le président français vise d'une part à aboutir à une évaluation partagée de la situation, et "mobiliser tous les partenaires et les bailleurs pour répondre à ces besoins", selon un conseiller d'Emmanuel Macron.

Le petit territoire palestinien est sous blocus israélien depuis l'attaque sanglante sans précédent lancée le 7 octobre par le Hamas, le mouvement islamiste qui le contrôle, contre Israël. L'armée israélienne y mène p arallèlement depuis un mois des frappes incessantes de même que des opérations militaires terrestres.

Les appels à des "pauses", une "trêve" voire un "cessez-le-feu" se sont multipliés ces dernières semaines pour faciliter l'accès de l'aide et favoriser la libération de plus de 240 otages pris par le Hamas sur le sol israélien lors de son attaque du 7 octobre. Mais Israël est resté inflexible à ce jour, poursuivant son offensive pour "détruire" le mouvement islamiste.

L'ONU estime les besoins en aide pour la population de Gaza et la Cisjordanie à 1,2 milliard de dollars jusqu'à fin 2023.