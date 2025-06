Le joueur de 23 ans, qui évolue à Nice en tant que milieu offensif, a choisi de jouer pour les Lions de l'Atlas alors qu'il était éligible pour jouer avec le Sénégal.

Le sélectionneur Walid Regragui a inclus le talentueux joueur dans son groupe de 25 joueurs jeudi pour la double confrontation contre l'Érythrée et la Tanzanie.

Le choix de Regragui est surprenant, car le joueur, anciennement membre de l'équipe nationale française des jeunes, est depuis longtemps éligible pour le Maroc et le Sénégal.

"Je parle avec Sofiane depuis que j'ai été nommé sélectionneur", a déclaré Regragui jeudi.

"Il a choisi le Maroc il y a longtemps, mais n'a pas pu le rejoindre plus tôt pour des raisons administratives et de blessures".

Le milieu de terrain expérimenté du Wyddad Casablanca, Yahya Jabrane, fait également son retour après une longue absence.

En revanche, Selim Amallah, Ibrahim El Khattabi et Abderrazak Hamdallah sont blessés et manquent à l'appel.

Malgré ces absences, le Maroc possède une formidable profondeur offensive. Youssef En-Nesyri (Séville) et Hakim Ziyech (Chelsea) sont maintenus en attaque aux côtés de Tarik Tissoudali et Abdessamad Ezzalzouli.

Les nouvelles recrues Diop et Amine Adli apportent une touche supplémentaire.

L'équipe allie jeunesse et expérience, avec des défenseurs solides comme Romain Saiss et de jeunes talents comme Sofyan Amrabat et Azzedine Ounahi.

Ounahi fait partie de l'équipe bien qu'il ait manqué le match d'Europa League de l'Olympique de Marseille jeudi dernier sur blessure.

Les Lions de l'Atlas entament leur campagne de qualification en accueillant l'Érythrée le 16 novembre à Agadir, avant de se rendre en Tanzanie à Dar es Salaam cinq jours plus tard.

Le Maroc aborde les éliminatoires de la Coupe du monde comme l'une des meilleures équipes d'Afrique, après avoir atteint les demi-finales de l'édition 2022 du tournoi organisé au Qatar.

