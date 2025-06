Alors que la campagne militaire israélienne sur la bande de Gaza se poursuit depuis un mois, avec au moins 10 500 Palestiniens tués, un mouvement de boycott en solidarité avec la population de Gaza a pris de l'ampleur en Turquie.

Des individus, des entreprises et des organisations des domaines public et privé se sont activement tournés vers des alternatives aux produits israéliens tout en refusant de s'engager avec des marques qui soutiennent Israël et sa guerre contre la bande de Gaza assiégée.

"Après les massacres commis par Israël contre les Palestiniens de Gaza, c'est devenu une question de conscience de couper les sources de financement du pays", a déclaré à TRT World Feride Karatas, une illustratrice basée à Istanbul, qui a rejoint le boycott contre Israël.

"J'ai deux enfants ; je ne peux pas regarder les enfants de Palestine qui souffrent, qui ont peur, qui tremblent, qui pleurent sans défense, qui sont seuls. ... C'est pourquoi moi et mes amis autour de moi essayons de faire tout ce que nous pouvons en notre âme et conscience", a-t-elle déclaré.

Des millions de Turcs ont également commencé à boycotter les systèmes de paiement par carte, à savoir Visa et Mastercard, afin de réduire les commissions que ces sociétés perçoivent sur les transactions par carte. À leur tour, les habitants de la Turquie ont manifesté un intérêt accru pour l'alternative développée par la Turquie, TROY, qui signifie "Türkiye's Payment Method". Karatas est l'une de ces personnes.

Dès qu'elle a entendu parler de TROY, elle a changé de mode de paiement sans hésiter et a encouragé son entourage à faire de même. "Bien sûr, le boycott de certains produits est important. Mais la principale source financière de ce pays est la carte Mastercard et Visa que nous devons utiliser presque tous les jours", explique-t-elle.

Soulignant qu'une commission est versée aux entreprises qui soutiennent Israël pour chaque produit acheté avec les cartes Mastercard et Visa, même si les citoyens continuent de boycotter en n'achetant que des produits nationaux, Mme Karatas a ajouté : "Le plus grand boycott consiste à supprimer cette source de financement.

Plus de 10 500 Palestiniens tués

Depuis une semaine, TROY est au cœur d'un mouvement sur les réseaux sociaux. Mardi, la marque a annoncé que le nombre de ses cartes avait atteint 19 millions, avec un pic significatif du volume d'achat au cours du mois dernier.

Ummehan Peker, conseillère psychologique, fait partie de ceux qui ont découvert TROY grâce au mouvement des médias sociaux.

Elle a expliqué à TRT World qu'elle avait adopté le système turc principalement pour boycotter Israël et parce qu'elle voulait soutenir la marque locale.

"La décision a été facile à prendre. L'oppression contre la Palestine me préoccupe depuis longtemps... Compte tenu de la situation actuelle, le fait que Mastercard et Visa soutiennent autant Israël était une raison suffisante, et le fait que TROY soit une marque locale m'a confortée dans mon choix", a-t-elle déclaré.

Les atrocités commises par Israël à Gaza et son refus de répondre aux appels à la paix et au cessez-le-feu ont déclenché une importante vague de boycotts en Turquie.

Des universités aux municipalités, des organisations publiques et privées ont cessé de vendre des produits de marques qui soutiennent Israël et, par conséquent, les atrocités commises par le pays à Gaza.

La municipalité de la province de Corum, par exemple, a décidé de transférer les cartes de crédit et de débit de son personnel de plus de 2 000 personnes de Visa et Mastercard à TROY.

Le maire, Halil İbrahim Aşgın, a souligné que la commission de 1,5 % prélevée sur chaque transaction effectuée par Visa et Mastercard était reversée à Israël et à ceux qui soutiennent l'occupation des territoires palestiniens.

La célèbre compagnie aérienne Turkish Airlines s'est jointe au boycott en retirant les produits israéliens de ses terminaux intérieurs.

Le parlement turc a également annoncé mardi qu'il n'utiliserait plus les produits des entreprises qui soutiennent l'agression israélienne.

Depuis le 7 octobre, Israël a tué plus de 10 500 Palestiniens en bombardant sans relâche la bande de Gaza, qui compte 2,3 millions d'habitants. Selon les autorités, environ 40 % des personnes tuées sont des enfants.