"Désormais, toutes les compétitions de la CAF, dont la CAN Côte d'Ivoire 2023, seront diffusées en direct sur les chaînes New World Sport au Togo et dans les pays francophones d'Afrique", a officiellement annoncé la chaîne ce vendredi 10 novembre, à la faveur d’une conférence de presse organisée dans la capitale togolaise.

La chaîne togolaise avait décroché les droits de diffusion de la Coupe du Monde de Football 2022 au Qatar.

C’est la première fois qu’une société africaine obtient les droits exclusifs de diffusion des compétitions de la CAN.

"Le groupe New World TV a réalisé une prouesse en remportant ce contrat face à d’autres grandes sociétés africaines et internationales, démontrant son expertise acquise au cours des deux dernières années avec les droits de diffusion de la Coupe du Monde FIFA 2022, des compétitions de l’UEFA, de la FA Cup anglaise et de la Bundesliga, de la Coupe d’Espagne, la Coupe d’Italie", a expliqué le porte-parole du Groupe, l’avocat Me Louis Biyao.

Dans le détail, le contenu du contrat comprend deux types de droits : ceux en accès gratuit et ceux en accès payant diffusés sur les chaînes New World TV à travers toute l’Afrique.

Au cours des trois prochaines années, le groupe diffusera en intégralité et en temps réel, un total de 13 compétitions, notamment la prochaine Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire et la CAN 2025, les Ligues des Champions masculine et féminine, les CAN U17 et U20, la CAN du Beach Soccer ou encore celle du Futsal.

Depuis Lomé, les retransmissions se feront en français, en anglais, en portugais, mais aussi dans des langues africaines telles que le lingala, le wolof, le bambara, le swahili et l’éwé.

"News World TV sera l’agent de la CAF pour les droits en accès gratuit, avec une licence accordée aux chaînes nationales des 46 pays, et pour les droits payants, l’accès nécessitera les décodeurs de NWTV", a pour sa part précisé son Directeur général, Nimonka Kolani, qui s’est réjoui de cette signature qui honore le Togo et l’Afrique.

Pour rappel, au lendemain de la finale de la dernière Coupe du monde, le groupe avait reçu les félicitations officielles de la Fédération internationale de football (FIFA).

