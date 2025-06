Afin d'aider les pays africains à davantage renforcer leur développement, le Groupe de coordination arabe promet un fond de financement de 50 milliards de dollars à ses pays partenaires en Afrique à l'horizon 2030.

L'annonce a été faite par le président de la Banque islamique de développement, le Dr. Muhammad Al Jasser, lors de la conférence économique des sommets arabo-africains et saoudo-africains qui s'est tenue à Riyad, au Royaume d'Arabie saoudite.

Dans un communiqué commun, le groupe, qui comprend une dizaine institutions de développement, dit reconnaître que "le lien entre le développement durable et le financement climatique est transversal et complexe".

"L'ACG réaffirme son engagement à accroître l'assistance financière pour le changement climatique conformément à l'Accord de Paris sur le climat et à aider à combler les déficits d'investissement dans l'accès à l'énergie, y compris les sources d'énergie à faible teneur en carbone, l'atténuation du climat, l'adaptation et la résilience, ainsi que la sécurité alimentaire", poursuit le communiqué.

Le magazine Africa Business Communities qui a également relayé cette annonce, explique que le financement de l'ACG soutiendra des initiatives dans des domaines tels que la sécurité énergétique et la transition énergétique, l'intégration régionale et la connectivité, le financement et la facilitation du commerce, les initiatives en faveur de l'égalité des sexes et de la jeunesse, le renforcement du soutien aux États fragiles, l'amélioration de l'efficacité du développement, le financement du secteur privé, la sécurité alimentaire, la pauvreté et le chômage.

"Notre conviction quant à la promesse de l'Afrique, de ses sociétés dynamiques et de sa jeunesse pleine d'entrain est inébranlable. Néanmoins, nous sommes parfaitement conscients des défis de développement auxquels le continent est confronté, les répercussions de la récente pandémie mondiale, les défis de la sécurité alimentaire et l'escalade de la crise climatique.

Nous nous engageons à travailler main dans la main avec les nations africaines, les entités régionales, les groupes de la société civile, le secteur privé et les autres institutions de développement" a indiqué dans sa déclaration le Dr. Muhammad Al Jasser, président de la Banque islamique de développement.

Le GCA compte pour membres actuels ; le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, le Fonds arabe pour le développement économique et social, le Programme arabe du Golfe pour le développement, le Fonds monétaire arabe, la Banque islamique de développement, le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe, le Fonds de l'OPEP pour le développement international, le Fonds qatari pour le développement et le Fonds saoudien pour le développement.

