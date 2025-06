La commission électorale de la République démocratique du Congo a déclaré lundi qu'elle était prête à organiser des élections équitables et crédibles le mois prochain, malgré la crise sécuritaire qui s'aggrave dans l'est du pays et les inquiétudes concernant la transparence du processus à l'approche des élections générales du 20 décembre.

Le mois dernier, plusieurs candidats à la présidence ont demandé à la commission de prendre des mesures pour prévenir des fraudes potentielles.

Le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) du Congo, Denis Kadima, a rencontré les 26 candidats dans la capitale Kinshasa lundi et a déclaré que son institution s'engageait à organiser des élections "crédibles, transparentes, inclusives et pacifiques".

Lire aussi

RDC : la CENI promet des élections fin 2023

RDC / Présidentielle : 24 candidats déposent leurs dossiers

M. Kadima a reconnu que la commission devait redorer son image et qu'elle avait essayé d'améliorer la confiance du public, notamment en nettoyant les irrégularités qui avaient caractérisé le processus d'enrôlement.

Un peu plus de 43,9 millions de personnes sont inscrites sur les listes électorales.

"Nous voulons que les listes provisoires (d'inscription) soient vérifiées et nous aimerions que vous nous présentiez le fichier électoral", a déclaré Martin Fayulu, le finaliste de l'élection de 2018, lors du rassemblement de lundi.

Le scrutin de 2018 a été entaché d'allégations d'irrégularités, surtout de machines à voter défectueuses et de retards dans l'ouverture de certains bureaux de vote.

Le président Felix Tshisekedi, qui brigue un second mandat, a déclaré que des fraudes avaient été signalées lors du processus d'inscription et a demandé que les auteurs de ces fraudes soient sanctionnés.

"Les élections auront lieu le 20 décembre, même si les difficultés sont nombreuses", a déclaré M. Kadima.

"Le vote dans les régions peu sûres du Congo, où les activités militantes sont monnaie courante, pourrait être compliqué", a concédé M. Kadima.

Plusieurs candidats ont déclaré que la CENI ne faisait pas encore assez pour protéger le vote, appelant à plus de transparence et à des experts-comptables indépendants.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp