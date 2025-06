Le ministre en charge de la santé, Dr. Robert Lucien Kargougou a supervisé une opération de pulvérisation intra domiciliaire le lundi 13 novembre 2023, au quartier Zone 1 de Ouagadougou, la capitale Burkinabè.

Cette opération a été faite par les experts burkinabè accompagnés d’une équipe médicale russe venue apporter son soutien au Burkina Faso dans le cadre de lutte contre l’épidémie de la dengue.

Les deux grandes villes du pays, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, restent les plus touchées. Sur 95 785 cas suspects, plus de 42 516 probables cas ont été testés positifs à la dengue sur l’ensemble du territoire national.

Cette supervision des opérations de pulvérisation sur le terrain avec l’équipe médicale russe permet selon le ministre en charge de la santé, Dr Robert Kargougou à ces médecins russes de voir ce qui est fait en matière de pulvérisation et leur présenter les différents défis auxquels le pays fait face afin de bénéficier de leur accompagnement.

Le ministre Kargougou a annoncé l’intensification de ces opérations de pulvérisation à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou qui restent jusqu’ici les villes, les plus touchées par l’épidémie.

"Donc j’annonce que dans les tous prochains jours, nous allons encore intensifier cette pulvérisation intra domiciliaire, cette pulvérisation spéciale pour que nous puissions véritablement contrer cette épidémie", a-t-il rassuré.

Le ministre a conclu son propos en invitant les Burkinabè à être propres autour d’eux et d’assainir leur environnement afin de ne pas permettre la multiplication des moustiques qui sont à la base de cette maladie.

