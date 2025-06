Le bureau des médias du gouvernement à Gaza a annoncé, mercredi, que le bilan des victimes des frappes israéliennes contre la bande de Gaza, depuis le 7 octobre, s'est alourdi à 11 500 tués, dont 4 710 enfants et 3 160 femmes.

Le bureau a déclaré par voie de communiqué sur la plateforme Telegram que "Le bilan des martyrs a atteint les 11 500, dont 4 710 enfants et 3 160 femmes. Le nombre de martyrs parmi le personnel médical a atteint les 200, en plus de 22 hommes de la défense civile et 51 journalistes qui sont tombés en martyrs".

Une source au sein du complexe hospitalier Al-Shifa, à l'ouest de la ville de Gaza, a déclaré ce mercredi à Anadolu que l'armée israélienne avait procédé au retrait de certains de ses véhicules militaires de l'hôpital, mais y a gardé plusieurs soldats.

Selon cette source, qui a préféré garder l’anonymat pour des raisons sécuritaires, "Il y a quelques militaires à l'intérieur du bâtiment, coïncidant avec un cessez-le-feu et un calme prudent".

Elle a souligné que "les personnes hospitalisées ne peuvent pas sortir, dans la mesure où on tire sur tout ce qui bouge".

La même source a confirmé que l'armée israélienne "a arrêté plusieurs personnes déplacées et malades, ainsi que leurs familles (dont le nombre n'a pas été précisé) et les a emmenés vers une destination inconnue".

"Un bombardement israélien a visé l'une des sections du complexe du côté sud-ouest, près du bâtiment de la maternité, et nous n'avons pas pu déterminer avec précision la cible, à cause de l'impossibilité de faire le moindre mouvement", a-t-elle expliqué.

Concernant le nombre de personnes à l'intérieur du complexe, la source a précisé que "Le nombre a atteint environ 700 malades et blessés, 650 membres du personnel médical et un millier de personnes déplacées".

Plus tôt dans la journée du mercredi, une source médicale à l'intérieur de l'hôpital a fait savoir à Anadolu que les services médicaux s'étaient complètement arrêtés, alertant contre les risques de décès des blessés et des malades.

À l'aube de ce mercredi, l'armée israélienne a pris d'assaut le complexe hospitalier Al-Shifa, à l'ouest de la ville de Gaza, après l'avoir assiégé durant des jours. Les bâtiments abritent des civils déplacés à la suite des bombardements israéliens intensifs qui se poursuivent dans la zone.

Pour la 40e journée consécutive, l'armée israélienne mène une guerre dévastatrice contre Gaza, tuant 11 500 Palestiniens, dont au moins 4 650 enfants et 3 145 femmes, et blessant 29 200 personnes, dont la majorité, 70 %, est composée de femmes et d'enfants, selon un bilan officiel palestinien rendu public dans la soirée du mardi.

