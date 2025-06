Par Sylvia Chebet

George Mwaniki, chercheur sur le changement climatique, passe la plupart de ses heures d'éveil à dresser des tableaux scientifiques des ravages causés par le progrès humain.

Mais le dernier rapport du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) est un peu difficile à digérer, même pour un guerrier climatique endurci comme lui.

Le rapport montre que la production de combustibles fossiles d'ici 2030 sera plus de deux fois supérieure à la limite requise pour maintenir le réchauffement climatique dans les limites de l'objectif convenu au niveau international, à savoir 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels.

"Il s'agit d'un cas de double langage", déclare Mwaniki à TRT Afrika.

"Les pays ont un engagement indicatif fort décrit dans leurs CDN (contributions déterminées au niveau national), mais lorsqu'il s'agit de planification et de budgétisation nationales, leur non-engagement à réduire les émissions devient clair", dit-il, faisant écho aux sentiments du secrétaire général des Nations unies, António Guterres.

Les pays dont l'économie repose sur les combustibles fossiles sont les plus en retard en ce qui concerne le respect des normes prédéfinies.

Dans ses remarques accompagnant le rapport, António Guterres indique que le rapport sur les écarts de production pour 2023 est "une mise en accusation saisissante de l'insouciance climatique galopante".

Le rapport, intitule "Phasing down or phasing up? Les principaux producteurs de combustibles fossiles prévoient une extraction encore plus importante malgré les promesses faites en matière de climat", révèle que les gouvernements prévoient de produire en 2030 environ 110 % de combustibles fossiles de plus que la quantité qui permettrait de limiter le réchauffement de la planète.

Les scientifiques avertissent que cela est nécessaire pour éviter les graves conséquences du changement climatique, telles que l'augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes.

Des statistiques surprenantes

Le rapport sur les écarts de production présente des profils nouvellement élargis pour les principaux pays producteurs de combustibles fossiles.

Il s'agit de l'Australie, du Brésil, du Canada, de la Chine, de la Colombie, de l'Allemagne, de l'Inde, du Royaume-Uni, de l'Indonésie, du Kazakhstan, du Koweït, du Mexique, du Nigeria, de la Norvège, du Qatar, de la Russie, de l'Arabie saoudite, de l'Afrique du Sud, des Émirats arabes unis, de l'Irlande du Nord et des États-Unis.

La taille de cette liste indique que la plupart des gouvernements continuent d'apporter un soutien politique et financier important à la production de combustibles fossiles.

Il y a un dicton qui dit : "Ne me dites pas ce qui vous tient à cœur, montrez-le-moi". Dans le débat sur le changement climatique, je pense que nous avons vu exactement ce qui préoccupe les pays, et que la réduction des émissions n'est qu'une option plutôt qu'une priorité", déplore Mwaniki.

En 2022, la compagnie pétrolière et gazière brésilienne Petrobras a jalonné 68 sites d'exploration pétrolière au large des côtes sud-américaines. La recherche de nouvelles réserves a complété les dépenses de 6,9 milliards de dollars américains consacrées à des projets d'exploitation pétrolière.

À peu près au même moment, la compagnie algérienne Sonatrach a proclamé son ambition d'augmenter sa production pour devenir une "compagnie pétrolière nationale parmi les cinq premières" d'ici 2030.

Toutes ces entreprises, ainsi que 33 autres axées sur le pétrole et le gaz, ont envoyé des délégations en Égypte pour le sommet annuel sur le climat de l'année dernière, la COP27, qui visait à sevrer le monde de l'utilisation de combustibles fossiles tels que le pétrole et le gaz.

Nombre d'entre elles seront probablement présentes à la prochaine conférence, la COP28, organisée par les Émirats arabes unis, qui ont nommé le sultan al-Jaber président du sommet.

Reconnaissant que la réduction des émissions de gaz à effet de serre fait partie intégrante de la sauvegarde de la planète, M. al-Jaber a déclaré : "C'est notre étoile polaire. C'est notre seule destination. Il s'agit simplement de reconnaître et de respecter les données scientifiques.

Très loin du compte

La dure réalité est que de nombreux gouvernements prévoient d'augmenter la production mondiale de charbon jusqu'en 2030, tandis que la production mondiale de pétrole et de gaz continuera d'augmenter jusqu'en 2050 au moins.

"En d'autres termes, les gouvernements doublent la production de combustibles fossiles, ce qui est doublement préjudiciable aux populations et à la planète", prévient M. Guterres, chef de l'ONU.

L'augmentation de l'extraction de combustibles intervient alors que 151 gouvernements nationaux se sont engagés à réduire leurs émissions à zéro.

La plupart de leurs investissements, qui se chiffrent en milliards de dollars, concernent la poursuite de la prospection, de l'extraction et du raffinage du pétrole, avec des plans qui, dans certains cas, s'étalent sur plusieurs décennies. C'est bien au-delà du moment où les scientifiques affirment que le monde doit s'éloigner des combustibles fossiles.

D'autre part, elles n'investissent que très peu, voire pas du tout, dans les énergies vertes, considérées comme une obligation en matière de droits de l'homme dans le cadre de l'Accord de Paris.

Mission impossible?

Le changement climatique a des répercussions sur les droits à la vie, à la santé, à l'alimentation, à l'eau, à la culture et à un environnement propre, sain et durable. Les communautés marginalisées et les populations autochtones subissent de plein fouet les phénomènes météorologiques extrêmes, qui devraient s'aggraver avec l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre résultant de la combustion de davantage de combustibles fossiles.

Bien qu'il soit clairement établi que la combustion de combustibles comme le charbon émet des quantités importantes de méthane, un puissant gaz à effet de serre, quelles sont les chances que les compagnies pétrolières et gazières renoncent à des profits considérables pour se lancer dans la production d'énergie verte?

"Il est important de commencer à apprécier le fait que le monde n'est pas sur la bonne voie pour respecter l'Accord de Paris", explique Mwaniki à TRT Afrika.

"Nous devrions élaborer des plans pour faire face à un impact climatique pire étant donné que cela devient notre nouvelle normalité."

