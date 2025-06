Le président Recep Tayyip Erdogan a déclaré que le président allemand Steinmeier et le chancelier Scholz semblaient particulièrement préoccupés par le Hamas, dans la mesure où ils attribuent les récents développements uniquement à l'attaque du Hamas du 7 octobre, au lieu de considérer la situation dans son ensemble.

"Le président turc Erdogan a répondu aux questions des journalistes samedi lors de son retour d'Allemagne, où il a rencontré ses homologues allemands pour discuter des attaques israéliennes contre Gaza et des relations germano-turques.

Il a rappelé que 13 000 enfants, femmes et personnes âgées ont été tués en Palestine, alors que 100 à 200 morts du côté israélien ont été présentés comme le résumé de la situation globale.

Deux poids, deux mesures

M. Erdogan a critiqué le fait que les actions d'Israël sont justifiées dans tous les cas et bénéficient d'un soutien illimité de la part des pays occidentaux.

"En fin de compte, ils considèrent les actions d'Israël comme de la légitime défense, mais ne considèrent pas la résistance de la Palestine comme de la légitime défense", a-t-il déclaré.

"Ils ont déplacé la population de Gaza du nord au sud, et ils bombardent depuis l'air, la mer et la terre de tous les côtés. L'idéologie dominante dans la région, depuis Theodor Herzl et jusqu'à aujourd'hui, est d'éliminer et d'effacer les Palestiniens de ces terres", a-t-il ajouté.

Combattre la désinformation

Se référant à l'invasion de l'Irak par les États-Unis en 2003 sous le prétexte fallacieux d'armes de destruction massive, il a déclaré : "Aujourd'hui, Israël tente de légitimer son agression et son occupation par divers mensonges".

"Il s'efforce de dissimuler les crimes de guerre qu'il a commis à Gaza sous des prétextes inventés de toutes pièces. Israël a commis ces crimes délibérément, et non pas à son insu ou par erreur. Tous les massacres ont été méticuleusement planifiés, en précisant comment et où les femmes, les hommes et les enfants seraient tués", a-t-il ajouté.

Le président Erdogan a insisté sur la désinformation qui a lieu depuis le 7 octobre : "Ils sont allés au-delà de la diffusion de mensonges par l'intermédiaire des utilisateurs des médias sociaux et utilisent désormais leurs déclarations officielles pour propager des contre-vérités".

Efficace depuis le 7 octobre, le Centre de lutte contre la désinformation de la Direction de la communication a dénoncé les mensonges des responsables israéliens, partagé la vérité au niveau international et découvert plus de 100 mensonges diffusés par les autorités israéliennes, a expliqué le président Erdogan aux journalistes.

"Nous sommes en train de démasquer Israël et d'exercer une forte pression internationale sur lui. Les déclarations d'Israël ne circulent plus facilement dans les médias. Nous avons exposé directement plus de 100 mensonges partagés et déclarés par des responsables israéliens, en veillant à ce qu'ils deviennent des nouvelles dans les médias internationaux", a-t-il ajouté.

Des patients cancéreux emmenés en Turquie

Plusieurs patients atteints de cancer ont été évacués de Gaza et ont quitté un aéroport militaire dans le nord-est de l'Égypte pour être soignés en Turquie mercredi.

Les diagnostics des 27 patients de Gaza qui ont été amenés en Turquie ont été confirmés et leurs traitements sont en cours, selon la déclaration faite par le ministre de la santé de Turquie, Fahrettin Koca, samedi.

À ce sujet, le président Erdogan a déclaré : "Nous prenons de nombreuses mesures en faveur de Gaza, en nous concentrant principalement sur les initiatives en matière de soins de santé. L'arrivée de 27 patients atteints de cancer dans notre pays n'est qu'une fraction du problème ; le nombre réel de patients est bien plus élevé. Des centaines d'entre eux ont déjà besoin d'une intervention chirurgicale.

"Nos hôpitaux sont disponibles. Laissez-nous les évacuer, tant qu'ils le permettent. Amenons-les dans nos hôpitaux, soignons-les et renvoyons-les", a-t-il ajouté.

Aide à la bande de Gaza assiégée

Le président Erdogan a souligné l'importance d'une paix durable en déclarant : "La mesure la plus appropriée pour Gaza est un cessez-le-feu immédiat, et notre priorité sera d'établir une paix durable en même temps que le cessez-le-feu. Une fois le cessez-le-feu obtenu, nous ferons tout ce qu'il faut pour qu'Israël compense les destructions qu'il a causées".

"Nous nous efforcerons de reconstruire les infrastructures endommagées à Gaza, en nous efforçant de reconstruire les écoles, les hôpitaux et les installations d'eau et d'énergie", a-t-il ajouté.

Gaza étant en proie à une grave crise humanitaire depuis le 7 octobre, "il est de la plus haute importance de maintenir ouvert le point de passage de Rafah. Il est devenu une bouée de sauvetage pour Gaza, qui soutient les civils et les vies innocentes qui s'y trouvent", a-t-il ajouté.

"Notre aide, bien que limitée, parvient à atteindre nos frères et sœurs sur place. Israël tente d'entraver cette aide, condamnant Gaza à la faim et à la soif, bloquant parfois le passage de l'aide".

Il a réaffirmé que l'État turc maintenait son engagement auprès des organisations d'aide internationale et des Nations unies afin de garantir l'acheminement de l'aide à Gaza.

Non-prolifération des armes nucléaires

Soulignant qu'Israël n'étant pas partie au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, il n'est pas initialement lié par ses règles, il a déclaré : "Les pays membres peuvent demander à l'Agence internationale de l'énergie atomique de mettre en place un mécanisme de vérification de la sécurité nucléaire. Les pays membres peuvent demander à l'Agence internationale de l'énergie atomique de mettre en place un mécanisme de vérification pour la sécurité nucléaire.

"Il est essentiel de faire avancer ce dossier pour équilibrer les intérêts stratégiques dans la région. Nous continuerons d'exercer des pressions à partir d'ici. En tant que Turquie, nous lançons cet appel. Les armes nucléaires d'Israël doivent faire l'objet d'une inspection approfondie sans délai. Nous y donnerons suite. J'appelle l'opinion publique mondiale à ne pas laisser cette question tomber dans l'oubli", a-t-il ajouté.

Otages détenus par le Hamas et Israël

Alors que la crise des otages se poursuit, le président Erdogan s'est exprimé sur la question : "Le Hamas a déjà posé ses conditions, qui incluent la libération des enfants, des mères et des pères détenus illégalement par les Israéliens. Il est affligeant de constater que le gouvernement israélien en est arrivé à un point où il détient des enfants âgés de 5 ans.

"L'approche d'Israël à Gaza semble être de tuer sans discernement, y compris ses propres citoyens", a-t-il ajouté, soulignant que les familles israéliennes ont perdu tout espoir dans leur propre gouvernement.

Jets Eurofighter

Lorsqu'on lui a demandé si l'Allemagne était prête à s'engager à vendre des avions Eurofighter à Ankara, M. Erdogan a déclaré que le chancelier Scholz "ne s'était pas du tout impliqué dans cette affaire".

"En d'autres termes, il ne s'est pas prononcé sur la question de savoir s'ils allaient donner ou non l'Eurofighter. Nous avons déjà donné une réponse claire. S'ils nous donnent ces avions, ils les donnent ; s'ils ne le font pas, n'avons-nous pas d'autres portes auxquelles frapper ? Nous en avons beaucoup", a déclaré M. Erdogan, soulignant que la Turquie disposait de nombreuses alternatives au cas où l'accord sur l'Eurofighter n'aboutirait pas.

Il a rappelé qu'auparavant, lorsque les États-Unis ne fournissaient pas de systèmes de défense aérienne à la Turquie, Ankara se tournait vers la Russie et achetait des S400.

En ce qui concerne les relations turco-grecques, M. Erdogan a exprimé son désir de les améliorer. "Nous voulons réduire le nombre d'ennemis et augmenter le nombre d'amis ; espérons que nous franchirons cette étape. Il est tout à fait normal que les intérêts des deux pays voisins et importants de la région aillent dans le même sens", a déclaré M. Erdogan.

M. Erdogan a déclaré qu'en donnant la priorité au dialogue bilatéral, il n'y aurait aucun problème qu'ils ne puissent résoudre dans la région.