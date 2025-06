Le Cameroun a reçu sa première livraison de vaccins antipaludiques Mosquirix développés par le fabricant de médicaments britannique GSK Plc mardi en fin de journée, alors que le pays lutte contre la maladie transmise par les moustiques qui tue plus de 600 000 personnes chaque année dans le monde.

Un lot de 331 200 doses du vaccin - également connu sous le nom de RTS,S - a été déchargé à l'aéroport international Nsimalen de Yaoundé, faisant du Cameroun le premier pays africain à recevoir le vaccin après les programmes pilotes au Ghana, au Kenya et au Malawi.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, le paludisme reste l'une des maladies les plus meurtrières en Afrique, tuant près d'un demi-million d'enfants de moins de cinq ans et représentant environ 95 % des cas de paludisme dans le monde en 2021.

Une campagne de vaccination en vue

Le premier lot de vaccins sera distribué à 42 des 203 districts sanitaires du pays, a déclaré le ministre camerounais de la santé, Manaouda Malachie.

"Nous perdons de nombreux compatriotes qui meurent à cause de cette maladie. Aujourd'hui, nous avons un vaccin qui vient s'ajouter à la panoplie des mesures déjà déployées", a déclaré M. Malachie aux journalistes à Nsimalen.

Les vaccinations commenceront le mois prochain ou au début de l'année prochaine, selon un responsable de la santé qui a parlé à Reuters sous couvert d'anonymat.

GSK affirme que plus de 1,7 million d'enfants au Ghana, au Kenya et au Malawi ont déjà reçu au moins une dose du vaccin, et que celui-ci sera déployé dans neuf autres pays où le paludisme est endémique, dont le Cameroun, à partir du début de l'année prochaine.

Des enfants de 6 à 24 mois

Juliette Haenni, représentante de l'UNICEF, a déclaré qu'il s'agissait d'un moment historique pour protéger les enfants.

"Les enfants sont les plus concernés. Ceux que nous ciblons sont les enfants de six à 24 mois - les plus vulnérables", a déclaré Mme Haenni.

L'OMS affirme qu'un second vaccin contre le paludisme développé par l'Université britannique d'Oxford, le R21/Matrix-M, sera disponible d'ici la mi-2024.