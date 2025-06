Par Dayo Yussuf

Au Kenya, de plus en plus de jeunes se tournent vers la vente ambulante, faisant preuve d'un esprit de résilience et de détermination.

"Je suis un colporteur. C'est-à-dire un vendeur et je suis fier de mon travail", déclare Francis Gachanja alors qu'il noue ses lacets chez lui pour commencer sa journée.

Francis habite à Ruiru, une petite ville située à la périphérie de Nairobi. Sa journée commence par la préparation de ses deux fils pour l'école, l'aide apportée à sa femme, puis il rassemble ses bagages et se rend au centre-ville pour son travail.

C'est un travail qu'il dit faire depuis qu'il a terminé l'école secondaire.

Depuis que j'ai terminé le lycée, le seul travail que j'ai connu est celui de colporteur", explique Francis à TRT Afrika.

“Service Communautaire”

C'est ce qui nourrit ma famille et me permet d'emmener mes enfants à l'école. C'est elle qui me fournit tout ce dont j'ai besoin en tant que mari ou père", déclare Francis.

L'image de Francis, de sa famille et de sa maison prouve à elle seule que son commerce de colportage est un soutien important dans sa vie.

C'est grâce à ce travail qu'il a pu construire une maison et envoyer ses enfants à l'école.

Mais au-delà des avantages économiques, Francis considère son travail comme un service à la communauté.

Nos clients sont principalement des personnes à faible revenu, des personnes à revenu moyen et des personnes qui ne sont pas très riches. Mais ce sont eux qui nous soutiennent, car les autres, les riches et les nobles de ce pays, on ne les voit guère dans les rues où nous travaillons", explique Francis.

Bien que ce travail lui apporte des avantages, il s'accompagne également de défis. Au début du mois, le gouverneur de Nairobi, Johnson Sakaja, a ordonné l'expulsion de tous les vendeurs ambulants des routes de la ville, estimant qu'ils bloquaient les véhicules, provoquaient des embouteillages et polluaient la ville.

“J'aime mon travail”

Il n'y aura plus de vente de marchandises dans la rue. Accrocher des choses sur la route, zéro ! Nous ne l'autoriserons pas", a déclaré M. Sakaja.

C'est une condition nécessaire et c'est pour leur propre sécurité. Nous n'autoriserons pas la vente dans la rue et nous commencerons à faire respecter la loi immédiatement", a-t-il ajouté.

Mais ce n'est pas la première fois que les autorités de la ville s'engagent dans un bras de fer avec les vendeurs de rue. Francis affirme que ces derniers "font de leur mieux" pour coopérer avec le gouvernement en ce qui concerne les lieux d'installation et les heures d'ouverture de leur commerce.

Malgré ces difficultés, Francis affirme que les autorités tirent également des revenus de leurs services.

Nous payons des taxes au comté, bien que certains frais ne soient pas spécifiés. Maintenant, ils construisent des marchés où nous devrons payer 100 ou 200 shillings par jour. Nous payons également des impôts au gouvernement central", ajoute-t-il.

Les dernières statistiques gouvernementales montrent que le taux de chômage des jeunes au Kenya est de 35 %.

Les dernières statistiques gouvernementales montrent que le taux de chômage des jeunes au Kenya est de 35 %.

Francis demande au gouvernement d'améliorer la situation des vendeurs afin d'élaborer de meilleures politiques pour améliorer leurs affaires et créer plus d'opportunités d'emploi.