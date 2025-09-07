Onze personnes, dont des enfants, étaient portées disparues après qu'un hippopotame a renversé leur embarcation dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, a déclaré un responsable gouvernemental samedi.
La ministre ivoirienne de la Cohésion nationale et de la Solidarité, Myss Belmonde Dogo, a indiqué sur sa page Facebook que les disparus comprenaient des femmes, des petites filles et un bébé.
Elle a précisé que l'hippopotame avait fait chavirer la pirogue étroite, semblable à un canoë, vendredi, alors qu'elle naviguait sur le fleuve Sassandra près de la ville de Buyo.
Trois personnes ont survécu à l'incident et ont été secourues, et "des recherches sont en cours dans l'espoir de retrouver les victimes disparues", a-t-elle ajouté.
Une étude réalisée en 2022 par des chercheurs d'universités ivoiriennes a révélé que les hippopotames étaient l'espèce la plus souvent impliquée dans des interactions avec les humains ayant causé des décès ou des blessures dans le pays.
On estime qu'il y a environ 500 hippopotames en Côte d'Ivoire, répartis dans les différents cours d'eau du sud du pays, principalement les fleuves Sassandra et Bandama.