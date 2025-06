Le président de la République tunisienne, Kaïs Saïed, a ordonné mercredi au Croissant-Rouge du pays de continuer à fournir une aide humanitaire au peuple palestinien.

Saïed a fait cette annonce à l'issue d'une réunion tenue dans son palais, en présence du ministre de la Santé Ali Mrabet, du conseiller du président Mustapha Ferjani et du chef du Croissant-Rouge tunisien, Abdellatif Chabou, selon un communiqué de la Présidence tunisienne.

Le communiqué note que la Tunisie accueillera un certain nombre de patients palestiniens dans les hôpitaux publics et privés du pays.

Début novembre, le ministre tunisien de la Santé a annoncé qu'un hôpital de campagne d'une capacité de 120 lits avait été créé pour les Palestiniens à Ben Arous, dans le nord du pays.

La Tunisie avait auparavant envoyé un avion-cargo militaire chargé de fournitures médicales pour le peuple palestinien.

Jeudi, le mouvement de résistance islamique Hamas a fait savoir que la trêve humanitaire, qui devait prendre le matin, avait été prolongée une journée supplémentaire, sous les mêmes conditions.

Depuis le début de la pause initiale la semaine dernière, 66 prisonniers israéliens ont été libérés en six jours, en échange de 210 Palestiniens.

Israël a lancé une campagne militaire dévastatrice dans la bande de Gaza à la suite d'une attaque transfrontalière surprise du groupe palestinien Hamas en date du 7 octobre.

Depuis, plus de 15 000 personnes, dont plus de 6 150 enfants et plus 4 000 femmes ont été tués, selon les autorités palestiniennes.

Le bilan officiel des morts israéliens s’élève, quant à lui, à 1 200.

