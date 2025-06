Un avion militaire tunisien est arrivé à l'aéroport international de Tunis-Carthage, au soir du dimanche, avec à son bord 20 blessés palestiniens, victimes de la guerre israélienne contre Gaza, en provenance de l'aéroport égyptien d'Al-Arish.

Mustapha Ferjani, ministre conseiller du président tunisien Kaïs Saïed, a fait savoir dans des déclarations aux médias locaux, alors qu'il recevait les blessés à l'aéroport, que la Tunisie “a reçu un avion militaire transportant 20 blessés palestiniens et 19 de leurs accompagnateurs“.

Ferjani a déclaré que l’accueil des blessés s’inscrit “dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du président Saïed, visant à accueillir les blessés palestiniens qui subissent l’agression et la guerre menée par Israël“.

"Nous sommes heureux de recevoir le premier groupe de blessés, la Tunisie est leur pays, et nous sommes solidaires en paroles et en actes avec la Palestine", a ajouté le conseiller.

Ferjani a souligné qu'"il y a eu une grande coordination entre les parties tunisienne, égyptienne et le Croissant-Rouge palestinien, afin de préparer ce groupe de blessés à recevoir des soins en Tunisie dans les hôpitaux publics et les cliniques privées".

Il a expliqué qu'il existe un "comité chargé de suivre de près l'évolution de l'état des blessés et leurs besoins en matière de traitement jusqu'à leur guérison".

Lire aussi : Tunisie: Kaïs Saïed ordonne la poursuite de l'aide aux Palestiniens

"La coordination se poursuit avec les autorités égyptiennes et les Croissants-Rouge tunisien et palestinien, afin d'accueillir un plus grand nombre de blessés palestiniens en Tunisie", a souligné Ferjani.

Depuis le début de la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza, le 7 octobre dernier, la Tunisie avait déjà dépêché des avions militaires transportant des aides médicales et sanitaires au profit du peuple palestinien.

Début novembre dernier, le ministre tunisien de la Santé, Ali Mrabet, a confirmé la mise à disposition d’un hôpital de campagne équipé dans le gouvernorat de Ben Arous (nord), pour accueillir les blessés palestiniens, avec une capacité de 120 lits.