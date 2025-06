La police de Sierra Leone a convoqué l'ancien président Ernest Bai Koroma pour un interrogatoire dans le cadre de son enquête sur la tentative de coup d'État ratée du 26 novembre, a déclaré jeudi le ministre de l'information, Chernor Bah, dans un communiqué.

M. Koroma est invité à se présenter au siège du département des enquêtes criminelles à Freetown dans les 24 heures, selon le communiqué. M. Koroma a déclaré qu'il honorerait l'invitation.

"Je garde l'esprit ouvert et je suis prêt à soutenir pleinement les enquêtes de la police. L'État de droit doit régner en maître dans notre démocratie", a déclaré M. Koroma dans un communiqué, appelant le public à rester calme.

Le mois dernier, des hommes armés ont attaqué une caserne militaire, une prison et d'autres lieux en Sierra Leone, libérant environ 2 200 détenus et tuant plus de 20 personnes dans ce que les autorités ont déclaré par la suite être une tentative de renversement du gouvernement.

Le gouvernement a déclaré que le coup d'État manqué avait été mené principalement par les gardes du corps de l'ancien président. M. Koroma a condamné les attaques dans une déclaration peu de temps après.

Jusqu'à présent, 71 personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête en cours, dont 45 officiers militaires en service, sept officiers de police en service et 13 civils, a déclaré le ministre de l'information, Bah.