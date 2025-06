"Un groupe terroriste envisageait d’attaquer un convoi de ravitaillement de la ville de Djibo et de Pensa, mercredi, 6 décembre, a été surpris et foudroyé par les vecteurs aériens", a déclaré l’Agence d’Information du Burkina-Faso(AIB).

Le convoi de ravitaillement de Djibo avançait tranquillement accompagné par les vecteurs aériens qui ont détecté plusieurs binômes de terroristes dans les forêts de Bouro.

Rappelons que mardi dernier, des vecteurs aériens ont découvert une base dans la forêt de Wambsouya, près de la zone de Pensa. Les pilotes ont déclenché des missiles pour neutraliser ces terroristes.

"Les opérateurs ont attendu patiemment que les assassins convergent vers un grand arbre pour y tenir une réunion, avant d'activer leurs missiles : les terroristes et leur matériel ont été détruits sur place. Les offensives se poursuivent dans tous les secteurs pour ramener la paix au Burkina Faso", ajoute l’AIB.

Le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans une spirale de violences djihadistes qui s'intensifient.

Les violences ont fait depuis huit ans plus de 10 000 morts, civils et militaires, selon des ONG, et plus de deux millions de déplacés internes.

Le pays est dirigé depuis fin septembre 2022 par le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir par un coup d'État, le deuxième en huit mois, et qui a affiché sa détermination à combattre les djihadistes malgré la multiplication des attaques.

