Dans une correspondance adressée le 6 décembre 2023 par la Haute autorité de la communication (HAC) à Canal Plus, il a été ordonné le retrait de DJOMA MEDIA (Djoma TV et FM) des bouquets Canal+ jusqu’à nouvel ordre "pour des raisons de sécurité nationale".

Selon le site Guinée Matin, "la triste nouvelle s’est propagée dans la matinée de ce jeudi, 7 décembre 2023, comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux" en Guinée.

Kalil Oularé, le directeur général du Groupe Djoma Médias, a dénoncé un "sabotage" et annoncé des poursuites judiciaires contre Canal Plus en France et en Guinée, rapporte Guinée Matin à travers un de ses journalistes.

La même source note que plusieurs médias privés (dont la radio Djoma FM) sont brouillés et les réseaux sociaux sont restreints en Guinée depuis le 24 novembre dernier.

"Le gouvernement guinéen décline toute responsabilité dans cette affaire vécue par la presse locale comme une menace d’extinction des médias privés", a déclaré la Haute autorité de la communication.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp