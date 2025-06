L'Organisation mondiale de la santé est "très inquiète" de la propagation d'une forme grave de la variole qui a tué près de 600 personnes, principalement des enfants, en République démocratique du Congo cette année, a déclaré une responsable.

Le pays a signalé plus de 13 000 cas en 2023, soit plus de deux fois plus que lors du dernier pic en 2020, la maladie étant présente dans presque toutes les provinces. L'OMS collabore avec les autorités à la riposte et à l'évaluation des risques.

Jeudi, les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont lancé une alerte au sujet de la dangereuse épidémie de clade I mpox.

"La variante du virus est connue pour être plus virulente. Si elle s'adapte mieux à la transmission interhumaine, cela présente un risque", a déclaré Rosamund Lewis, responsable de l'OMS pour le virus mpox, à Reuters par téléphone depuis Kinshasa.

La variole est une infection virale qui se propage par contact étroit, provoquant des symptômes grippaux et des lésions remplies de pus. La plupart des cas sont bénins, mais la maladie peut être mortelle.

L'année dernière, une forme moins grave - le clade II - a commencé à se propager dans le monde entier, principalement par contact sexuel entre hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, et l'OMS a déclaré une urgence de santé publique.

Contact sexuel

Les nouvelles preuves que le clade I peut également se propager par contact sexuel sont préoccupantes, a déclaré M. Lewis. Le virus Mpox peut également se transmettre à l'homme à partir d'animaux infectés ou entre membres d'une même famille. Les enfants et les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont les plus exposés, la maladie pouvant entraîner la mort dans 10 % des cas de clade I.

"Nous disposons de très peu d'informations sur les personnes qui meurent de la variole [en RDC], si ce n'est l'âge", a déclaré Mme Lewis, ajoutant que des données supplémentaires étaient nécessaires.

L'OMS s'inquiète également d'une épidémie parmi les travailleurs du sexe dans le Sud-Kivu, en raison de la vulnérabilité de la population et du risque de propagation de l'infection aux pays voisins.

L'agence collabore avec le gouvernement congolais pour lever les obstacles réglementaires afin de permettre au pays de se procurer ou d'accepter des dons de vaccins contre la variole, qui ne sont actuellement disponibles dans le pays que dans le cadre d'études cliniques en cours. Un essai de traitement antiviral contre la variole est également en cours.

La RDC n'a demandé aucun traitement, a indiqué Mme Lewis. L'obtention du vaccin est plus complexe, a-t-elle ajouté, car seule une région de l'OMS a conclu un accord d'approvisionnement. Tout don nécessiterait également un financement pour le déploiement.

