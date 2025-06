"La Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) a reçu, dans la nuit de vendredi à samedi, un nouveau lot de matériel électoral, provenant de Chine et pesant près de 92 884 kg. Ce chargement comprend des documents sensibles relatifs aux opérations de vote, notamment les fiches de résultats et les procès-verbaux, minutieusement supervisés et conditionnés par les équipes de la CENI sur place depuis plusieurs semaines", a indiqué un communiqué de la CENI dont TRT Afrika a pu recevoir une copie.

Selon CENI, environ 44 millions d’électeurs regroupés dans 26 provinces de la RDC se rendent aux urnes ce 20 décembre, pour élire leur président, leurs députés nationaux et provinciaux.

"Ce matériel sensible a été immédiatement acheminé vers l'entrepôt de la CENI, où il a été sécurisé avant son transfert vers les provinces. Pour prévenir toute manipulation, des mesures de sécurité renforcées ont été mises en place. Tôt ce samedi matin, le personnel dédié a procédé au regroupement des envois selon leurs destinations respectives", ajoute le communiqué de la commission électorale.

La Commission Electorale Nationale Indépendante au Congo a confirmé qu’une partie de ces "documents sensibles sera acheminée vers les provinces, tandis qu'une autre restera à Kinshasa. Le matériel non sensible, fabriqué localement, avait déjà été déployé précédemment".

Lire aussi

RDC : la CENI promet des élections fin 2023

Dans son allocution au mois de juillet dernier, le président de la commission électorale nationale indépendante au Congo, Dénis Kadima, avait promis la tenue d’élections générales malgré les défis sécuritaires et financiers.

"Le 20 décembre 2023, nous aurons les élections dans ce pays. Nous avons un fichier fiable. Il n’est pas corrompu", avait confirmé Dénis Kadima, président de la CENI à Kinshasa lors d’un point de presse en juillet dernier tout en rappelant que "plusieurs régions sont confrontées aux défis sécuritaires".

Le scrutin du 20 décembre prochain sera organisé sans la participation des électeurs des territoires de Rutshuru, Masisi et Kwamouth ) cause de l’insécurité grandissante dans ces régions de la RDC.

M. Kadima avait confirmé qu’"il n’y aura pas d’élus nommés. Il ne faut pas penser que tout ce que la CENI fait, c’est pour favoriser la fraude".

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp