Par Mohamed Touzani

TRT Afrika - Rabat, Maroc

Cette marche de solidarité avec le peuple palestinien, organisée à l’appel du "Groupe d’action nationale en faveur de la Palestine" sous le signe : "Stop à l’Holocauste de Gaza", a réuni des dizaines de milliers de personnes, dont des militants du Parti justice et développement (PJD) et de la gauche radicale qui arboraient des banderoles dénonçant les bombardements intenses commis depuis plus de deux mois par les militaires israéliens contre les civils palestiniens innocents dans la bande de Gaza.

Les manifestants qui agitaient le drapeau palestinien condamnaient également la complicité des Etats-Unis avec le génocide et la guerre d’extermination menée par le Premier ministre israélien, l’extrémise Benyamin Netanyahu, contre les gazaouis sans défense à travers la fourniture d’armes et d’équipements militaires sophistiqués au Tsahal et par l’utilisation récente du droit de véto contre une résolution du Conseil de sécurité de l’Onu appelant à un cessez-le-feu humanitaire.

"Joe Biden complice du génocide à Gaza", "Biden is a children killer", et "Le bombardement des enfants n’est pas de la légitime défense", lit-on dans plusieurs banderoles en arabe et anglais brandis par les manifestants pour exprimer leur colère face au soutien aveugle des Etats-Unis et du président américain à la guerre "sauvage et barbare" menée contre le peuple palestinien.

Certains manifestants réclamaient, de leur côté, la fin de la normalisation entre le Maroc et lsraël et la fermeture du bureau de liaison israélien à Rabat et du bureau marocain à Tel Aviv.

En vertu d’un accord supervisé par l’ex-président américain Donald Trump, le Maroc et Israël ont décidé de normaliser leurs relations diplomatiques en contrepartie de la reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental.

Israël avait de son côté reconnu la souveraineté du Maroc sur ce territoire et décidé d’ouvrir un consulat dans ce territoire revendiqué par le Front Polisario, soutenu par l’Algérie.

Après la guerre meurtrière à Gaza, la pression populaire s’est accentuée pour l’arrêt de toute normalisation entre le Maroc et Israël et pour la fermeture de sa représentation à Rabat.

Dans une déclaration à TRT Afrika, l’ambassadeur de Palestine à Rabat, Jamal Choubki a indiqué que "Gaza a réveillé la conscience humaine" avec des manifestations organisées dans tous les pays et tous les continents, déplorant la poursuite du génocide israélien contre le peuple palestinien désarmé "sur décision des Etats-Unis" et avec des armes américaines.

"Les Etats-Unis fournissent des armes destructives et interdites à Israël pour les utiliser contre le peuple palestinien et Washington vient de mettre son véto à une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU exigeant un cessez-le-feu à Gaza", a-t-il dénoncé ajoutant que ce véto américain "a brisé la conscience humaine" et violé le droit humanitaire international.

"Les manifestations de soutien au peuple palestinien qui se déroulent un peu partout dans le monde, comme celle qui se tient ce dimanche à Rabat, sont très importantes pour contribuer à la fin de la guerre criminelle contre les palestiniens", a-t-il précisé.

De son côté, l’ancien ministre de la communication et membre du secrétariat général du PJD, Mustafa El Khalfi a déclaré à TRT Afrika que cette manifestation exprime le soutien du peuple marocain avec la résistance héroïque du peuple palestinien et contre les crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis par les néonazis en Isarël.

Il a expliqué que cette marche s’inscrit dans le cadre de la prise de conscience et du mouvement de solidarité qui s’exprime dans les pays arabes et musulmans et dans le monde entier avec le peuple palestinien.

A la fin de la manifestation, qui s’est déroulée dans le calme en passant devant le Parlement et la gare ferroviaire centrale de Rabat, les militants pro-palestiniens ont piétiné et brûlé le drapeau israélien.

Depuis le début de la guerre dévastatrice à Gaza, des manifestations quotidiennes ont lieu dans toutes les villes du Maroc pour dénoncer les massacres contre les civils palestiniens et pour exiger la cessation de ces crimes atroces et sans précédent contre un peuple désarmé et sous occupation depuis plus de 70 ans.

