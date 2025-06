"La plupart des pays occidentaux, lorsqu’ils parlent ou pensent au Zimbabwe, ne rêvent que d’imposer des sanctions", a déclaré le président Emerson Mnangagwa, cité par le quotidien The Herald.

"D’un autre côté, cela nous oblige à sortir des sentiers battus pour surmonter les sanctions, et c’est ainsi que nous avons enregistré une croissance économique annuelle de 5% pour tenter de nous protéger contre les tentatives d’étranglement de l’Occident", a ajouté le dirigeant.

La croissance annuelle du produit intérieur brut (PIB) en % représente la variation relative du volume du PIB en dollars constants entre deux années.

"Nous survivons"

"Nous devons survivre, et nous survivons. Ceux de nos compatriotes qui ont 23 ans ne connaissent que la vie libre sous les sanctions. Lorsque les gens sont acculés au pied du mur, ils trouvent des moyens de survivre", a-t-il ajouté.

Pour améliorer la collecte des recettes, il a proposé d'augmenter les droits de péage sur la route la plus fréquentée du pays, d'ajouter une taxe sur les boissons sucrées et d'introduire un impôt sur la fortune.

1er producteur de lithium

Le gouvernement zimbabwéen a également déclaré que les mineurs de lithium devraient soumettre des plans de raffinage d'ici mars 2024 afin d'encourager la création de valeur ajoutée. Le Zimbabwe est le premier producteur de lithium en Afrique.

Selon le président zimbabwéen, l’une des raisons de la réussite économique a été le rejet des conditions prédatrices imposées par l’Occident lors des accords d’investissement dans le secteur minier.

"Nous n’accepterons de conclure que des accords qui maximiseront nos profits. Nous ne sommes pas pressés d’exploiter les ressources naturelles, nous sommes prêts à attendre jusqu’à ce que nous ayons mis en place la structure appropriée et que nous soyons en mesure d’exploiter les mines de manière indépendante et plus efficace que les étrangers", conclut le président du Zimbabwe.

