Par Leyla Hamed

En 2014, un enfant palestinien a accompli ce qui semblait impossible : sortir de Gaza. Il avait perdu ses parents lors d’un bombardement israélien, vivait sous occupation et n’avait jamais franchi les frontières qui l’enfermaient depuis sa naissance.

Mais il fut sélectionné par une campagne de l’entreprise qatarie de télécommunications Ooredoo, active en Palestine, qui organisa un voyage en Espagne pour permettre à des enfants orphelins de rencontrer la star argentine du football, Lionel Messi.

À Barcelone, l’enfant joua quelques minutes avec la star, ils discutèrent, prirent une photo ensemble, et il reçut un ballon signé.

Puis il retourna à Gaza, dans les décombres. À une réalité où les rêves s’éteignent rapidement, non par manque d’espoir, mais à cause de la dureté de l’occupation israélienne qui ne laisse aucun répit.

Cet enfant s’appelle Mohammad Hamad. Aujourd’hui âgé de 20 ans, il vit avec son frère aîné Ameer et ses trois jeunes frères, sans maison ni protection, et survit, comme des millions de Palestiniens, au génocide le plus médiatisé et pourtant le plus ignoré de notre époque.

Lors d’un entretien avec TRT Español, il raconte une histoire que le monde ne devrait plus ignorer : une enfance brisée, une famille détruite, et une vie qui résiste parmi les ruines, tandis que beaucoup de ses idoles gardent le silence.

Une enfance brisée par les bombardements israéliens

Mohammad n’avait que 10 ans lorsqu’il a perdu ses parents.

C’était en 2014, lors des bombardements massifs lancés par Israël sur Gaza sous le nom de « Bordure Protectrice ».

Cette offensive a duré 51 jours et fait plus de 2 200 morts palestiniens, dont plus de 550 enfants, selon les données de l’ONU.

Parmi les victimes se trouvaient sa mère et son père, tués lors d’une attaque aérienne qui a gravement blessé son frère Nour.

« Ce fut un choc que je ne pouvais pas comprendre. Tout s’est passé très vite. Le fracas, la fumée, le sang, et ensuite le silence », se souvient-il.

Depuis lors, Mohammad et son frère aîné Ameer (aujourd’hui âgé de 22 ans) s’occupent de leurs trois autres frères : Nour (17 ans), Adam (15 ans) et Lamis (13 ans).

« Depuis, je ressens un vide, un grand manque, une sensation qui m’accompagne encore aujourd’hui », raconte-t-il d’une voix posée et douloureuse.