Par Charles Mgbolu

Alors que l'année 2023 touche à sa fin, la sensation de la chanson nigériane Rema prend un repos bien mérité pour prendre soin de sa santé.

Il a annoncé à la fin du mois dernier qu'il s'agissait d'"instructions strictes" de ses médecins et qu'il avait annulé tous les spectacles prévus pour la fin de l'année. Cependant, il a beaucoup de raisons d'être reconnaissant en 2023.

Son album Rave and Roses a été écouté plus de 3 milliards de fois sur de multiples plateformes, et son single "Calm Down", extrait du même album, a battu de nombreux records.

Pourquoi ce jeune homme de 23 ans a-t-il connu un tel succès cette année ? Qu'a-t-il fait ? Nous tentons de répondre à ces questions en revenant sur l'année écoulée et sur le succès remarquable de ce jeune artiste.

Cinq collaborations internationales solides

À peine un mois après la sortie du single "Calm Down" le 11 février, Rema a battu le fer pendant qu'il était chaud, en lançant son premier album studio Rave & Roses le 25 mars 2022.

Rave & Roses déballe une liste de 16 titres comprenant Chris Brown (USA), 6Lack (USA), AJ Tracy (UK) et Yseult (France).

Les collaborations ont été brillantes, aidant Rema à traverser un marché de la musique avec des icônes musicales dont les influences s'étendent à travers le monde et sur des marchés inexplorés pour l'Afrobeats.

En battant des records sur les marchés américain et européen, Rema s'est ouvert à une scène musicale mondiale, et le reste, dit-on, fait partie de l'histoire.

Premières tournées

Rema a commencé sa tournée quelques jours après le lancement de l'album, enchaînant les tournées dans les médias, les concerts et les spectacles, dans le but de relancer la conversation.

Il a donné des concerts à guichets fermés en Amérique du Nord et en Europe, notamment à l'O2 Arena de Londres. La popularité de son matériel a été très organique et s'est faite d'elle-même.

Il lui suffisait de créer une étincelle, et la viralité des chansons s'est transformée en une véritable flambée.

L'influence de collaborateurs tels que Selena Gomez, qui a posté une photo d'elle et de Rema sur ses réseaux sociaux le 17 août 2022, en la légendant "bientôt", a également été bénéfique.

Cette photo a suscité un vif intérêt chez les 400 millions de personnes qui la suivent sur les médias sociaux, ce qui a eu pour effet de pousser encore plus loin les algorithmes.

Nouveaux marchés

Les données du géant du streaming Spotify montrent que la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA) classe les superstars de l'afrobeats Rema, CKay et BurnaBoy parmi les musiciens les plus écoutés en streaming dans la région.

Leurs œuvres musicales combinées sont arrivées en tête du Indian International Music Chart et de la région MENA, Rema ayant obtenu un record du monde Guinness en tant que première chanson numéro un.

La sortie des œuvres de Rema a coïncidé avec le succès de l'afrobeats au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie.

"Des paroles paresseuses"

Dans toutes les chansons de Rema, le public a apprécié la simplicité de ses paroles.

Ses paroles ont d'abord été dénoncées par les critiques comme manquant de profondeur, mais cela a fonctionné comme un charme.

L'ambiance séduisante et ambiante a permis à la musique de Rema de voyager au-delà des frontières et des langues.

L'album est imprégné du style Afrobeats caractéristique de Rema, qu'il appelle Afro-rave, un sous-genre influencé par son amour du hip-hop, de la musique africaine, du lo-fi et de l'alternatif.

Calm down

On peut dire que le meilleur a été gardé pour la fin. Calm Down" a été la baguette magique de Rema, qui a percé les marchés et pulvérisé les records avec ce single.

Ce single était déjà une véritable bombe, et la collaboration avec la chanteuse américaine Selena Gomez ne pouvait que l'amener à un niveau supérieur.

Le single figure fièrement dans le club des milliards de Spotify, où il a franchi le cap du milliard de streams en septembre. Le succès massif de ce single a ouvert le monde à Rema, et le public en a redemandé.

