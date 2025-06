Un nouveau journaliste a été tué dans la bande de Gaza à la suite d'attaques israéliennes, a annoncé le bureau des médias du gouvernement de Hamas dans un communiqué publié dimanche, portant à 101 le nombre total de journalistes supprimés dans l'enclave palestinienne depuis le 7 octobre.

"Le journaliste Ahmed Jamal Al-Madhoun, directeur adjoint de l'agence palestinienne Al-Rai et directeur du département des médias visuels, s'est élevé au rang de martyr” dans le gouvernorat du nord de Gaza", a déclaré le bureau des médias.

Les dix premières semaines de la guerre israélienne sur Gaza ont été les plus meurtrières jamais enregistrées pour les journalistes, a indiqué le Comité pour la protection des journalistes (CPJ), basé aux États-Unis, ayant déclaré en début de semaine qu'il s'agissait du plus grand nombre de journalistes tués en une seule année dans une seule localité.

La plupart des journalistes et des professionnels des médias assassinés au cours de la guerre - 61 sur 68 - étaient palestiniens.

Une situation dangereuse

Le CPJ a déclaré jeudi qu'il était "particulièrement préoccupé par une tendance apparente à cibler les journalistes et leurs familles par l'armée israélienne".

Le groupe, une organisation à but non lucratif qui promeut la liberté de la presse dans le monde entier, a déclaré qu'il poursuivait son enquête sur les circonstances de la mort de tous les journalistes.

Il a indiqué que ces efforts à Gaza étaient entravés par les destructions généralisées et par l'assassinat de membres de la famille des journalistes, qui servent généralement de sources aux enquêteurs chargés de déterminer les circonstances de la mort des journalistes.

Les reportages à Gaza ont été sévèrement limités par les intenses bombardements israéliens, les coupures de communication répétées et le manque de nourriture, de carburant et de logement, a déclaré le CPJ, ajoutant que les journalistes étrangers n'ont pas été en mesure d'accéder de manière indépendante à l'enclave pendant la plus grande partie de la guerre.

"La guerre entre Israël et Gaza est la situation la plus dangereuse pour les journalistes que nous ayons jamais connue, et ces chiffres le montrent clairement", a déclaré Sherif Mansour, coordinateur du programme du CPJ pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.

"L'armée israélienne a tué plus de journalistes en dix semaines que n'importe quelle autre armée ou entité en une seule année. Et avec chaque journaliste tué, la guerre devient plus difficile à documenter et à comprendre".

