Les États-Unis ont fourni à Israël plus de 10 000 tonnes d’équipement militaire depuis le début de la guerre contre Gaza le 7 octobre, a annoncé mercredi le ministère israélien de la Défense.

Dans un communiqué, le ministère a indiqué l’arrivée en Israël du 200e avion cargo transportant du matériel militaire.

D'après la même source, l'avion cargo est arrivé avec des véhicules blindés, des armements, des équipements de protection individuelle, des fournitures médicales et des munitions.

Les achats s’élèveraient à un peu plus de 11 milliards de dollars, selon la même source.

Principal pourvoyeur d’Israël en armes,Washington a comblé, entre 2017 et 2021, les besoins d’armement d’Israël à hauteur de 96%, d’après les données de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm( SIPRI). L’Allemagne et l’Italie complètent le trio de tête des pourvoyeurs d'Israël en armes avec respectivement 6,9% et 1% de part de marché.

Sur une période de 9 ans, entre 2011 et 2020, ce think-tank révèle qu’Israël importait essentiellement des États-Unis pour 70,2% de son armement conventionnel.

