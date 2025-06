Le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) a rejeté jeudi les appels de l'opposition demandant une réorganisation des élections contestées, alors que la principale mission d'observation a fait état de "nombreuses irrégularités" susceptibles d'entacher certains résultats.

Les résultats provisoires des élections générales du 20 décembre montrent que le président Félix Tshisekedi est largement en tête, mais ses opposants ont demandé leur annulation, invoquant des problèmes généralisés dans le déroulement et le dépouillement du scrutin.

Ce désaccord menace de déstabiliser davantage la RD Congo, qui est déjà aux prises avec une crise sécuritaire dans les régions de l'est du pays.

Lire aussi

Elections en RDC: dispositif policier sur le site d'une manifestation interdite

Le Congo est le premier producteur mondial de cobalt et d'autres minéraux et métaux industriels.

Dans un nouveau rapport sur les élections présidentielles et législatives, basé sur les commentaires de milliers d'observateurs, la mission conjointe indépendante de surveillance des votes de la forte Église catholique et de l'Église protestante du Congo a déclaré avoir reçu 5 402 rapports d'incidents dans les bureaux de vote, dont plus de 60 % ont perturbé le déroulement du scrutin.

La mission CENCO-ECC a "documenté de nombreuses irrégularités susceptibles d'affecter l'intégrité des résultats".

Elle a notamment remis en cause la légalité de la décision de la commission électorale de la CENI de prolonger certains scrutins au-delà du 20 décembre et a signalé que le scrutin n'a été entièrement clôturé que le 27 décembre.

L'équipe de Moise Katumbi, l'un des principaux opposants à Tshisekedi, a exclu d'utiliser les voies légales pour contester les résultats, affirmant que les institutions de l'État s'étaient engagées à faire basculer le vote en faveur du président.

La CENI dément cette affirmation.

Lui et d'autres poids lourds de l'opposition ont appelé à un nouveau scrutin, mais le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a déclaré jeudi que l'opposition devrait attendre que les résultats complets soient publiés et les contester devant les tribunaux si nécessaires.

Il a déclaré que le gouvernement s'engageait à assurer un processus électoral équitable et transparent et a rejeté la menace de M. Katumbi d'organiser d'autres manifestations dans tout le pays, après que la police a dispersé par la force une marche électorale interdite mercredi.

"La contestation des résultats ne se fait pas dans la rue. En tant que gouvernement, nous prendrons des mesures pour garantir le maintien de l'ordre public", a déclaré M. Muyaya.

La CENI doit publier d'autres résultats provisoires de l'élection présidentielle avant la date limite du 31 décembre. Les derniers résultats montrent que M. Tshisekedi devance largement ses 18 adversaires, avec un peu plus de 76 % des quelque 12,5 millions de votes dépouillés jusqu'à présent.

La CENI n'a pas encore indiqué combien des 44 millions d'électeurs inscrits au Congo ont participé au scrutin. Elle a jusqu'à présent traité les résultats de 46 422 bureaux de vote sur 75 969, selon son dernier décompte.

Outre les problèmes liés au jour du scrutin, l'opposition et les observateurs indépendants affirment que la CENI ne respecte pas les procédures correctes pour la compilation et la publication des résultats.

La CENI n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp