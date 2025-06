Par Firmain Eric Mbadinga

Le zèle inlassable de Ny Aro Andriamiarosoa en tant qu'activiste climatique est à la hauteur de l'immensité de la tâche qui lui incombe.

Dans son pays natal, Madagascar, l'impact de l'urgence climatique a été débilitant. Une sécheresse prolongée entre 2018 et 2022 dans le sud du pays a laissé une grande partie de la population dans l'incapacité de mettre de la nourriture sur la table.

Des milliers de familles continuent de vivre sous la menace de cyclones tels que Batsirai, qui a tué une centaine de personnes et en a déplacé près de 30 800 en 2022.

Les longues périodes de sécheresse dans le sud du pays et l'augmentation des phénomènes climatiques tels que les cyclones sont imputés au fléau du changement climatique.

Selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), 95 % des personnes confrontées à une insécurité alimentaire aiguë dans le sud de Madagascar dépendent de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche.

Ces dernières années, la région a connu des saisons des pluies inférieures à la moyenne, ce qui a entraîné une forte baisse de la production de denrées alimentaires de base, en particulier le riz et le manioc, ainsi qu'une réduction de la taille et une détérioration de l'état des troupeaux.

C'est précisément à ces problèmes liés au climat qu'Andriamiarosoa entend s'attaquer grâce à son expertise d'ingénieur agronome et à sa capacité à mobiliser les gens dans ce qui est, en général, une lutte pour la survie.

"Je crois que le développement d'une île comme Madagascar dépend de l'intégration du changement climatique dans tous les modèles économiques", explique-t-elle à TRT Afrika.

Passionnée par la politique et le leadership, Andriamiarosoa a rejoint le Youth Leadership Training Program en 2022 et la Youth African Leadership Initiative en 2023.

Andriamiarosoa est également présidente de CliMates Madagascar, un laboratoire international d'idées et d'actions, réunissant des volontaires, des étudiants et des jeunes professionnels dont l'objectif commun est de relever le défi du changement climatique.

Elle organise régulièrement des formations théoriques lors de conférences pour les jeunes et des "bootcamps" permettant aux participants de s'immerger dans la nature.

En avril dernier, une cinquantaine de jeunes de toutes les régions de Madagascar se sont réunis pour quatre jours de travaux pratiques au cœur de la forêt malgache à Antananarivo, une sortie qui a débouché sur la création de l'Alliance nationale de la jeunesse pour l'environnement, la biodiversité et le climat. L'un des principaux objectifs de l'alliance est de donner du poids à la lutte contre la désertification. Cette alliance a également fait de Ny Aro Andriamiarosoa son point focal climat.

"Pour l'instant, je m'occupe principalement de la promotion et de l'éducation de la jeunesse malgache sur les défis climatiques de notre époque, que ce soit par le biais de la politique ou de séances de sensibilisation dans les écoles et les universités. Mon projet le plus récent dans le cadre de CliMates était le projet 'Présidentielle pour le climat'", explique Andriamiarosoa.

Le point d'inflexion

Lorsque Madagascar s'est rendu aux urnes en 2023, CliMates a intelligemment tiré parti du buzz sur les réseaux sociaux pour faire connaître les projets sociaux des candidats à l'élection tout en sensibilisant au changement climatique. L'UNESCO et la Friedrich Ebert Stiftung se sont associés à la campagne.

En octobre 2021, Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International, a fait une déclaration prémonitoire avant la COP26 à Glasgow.

"Madagascar est en première ligne de la crise climatique. En conséquence, un million de personnes sont confrontées à une sécheresse catastrophique et à des violations de leurs droits à la vie, à la santé, à l'alimentation et à l'eau. Cela signifie un risque de famine. Voilà ce qui se passe. Les projections actuelles sur le changement climatique indiquent que les sécheresses s'aggraveront et affecteront de manière disproportionnée les populations des pays en développement", a-t-elle déclaré.

Deux conférences des Nations unies plus tard, les effets du changement climatique se sont aggravés, mettant encore plus en péril les conditions de vie de la population malgache.

"Même si Madagascar est isolée, nos problèmes ne le sont pas. Nous faisons partie du continent africain, et nos défis et problèmes sont les mêmes", explique à TRT Afrika Mme Andriamiarosoa, qui a participé aux dernières discussions de la COP28 à Dubaï.

Des progrès constants

Grâce à la "Présidence Climat", un projet dont la viabilité dépasse largement la période électorale, Andriamiarosoa a pu parler des principes éthiques environnementaux élaborés par l'UNESCO et sensibiliser à la relation transversale entre la politique et le climat.

Outre ce projet, des actions conjointes avec des jeunes d'autres continents font partie des activités de CliMates Madagascar.

"Le programme jeunesse avec la Fondation Afrique-Europe va également dans ce sens. Notre ambition avec la Fondation Afrique-Europe est de créer une plateforme pour permettre aux jeunes des deux continents d'interagir et d'échanger, dans le but d'augmenter le poids des jeunes dans la prise de décision", explique Andriamiarosoa.

Lors de la COP28, qui a réuni quelque 7 000 participants en 11 jours, les grandes annonces ont été le "début de la fin" de l'ère des énergies fossiles et l'annonce d'une aide financière à certains pays pour renforcer leur résistance aux effets du changement climatique.

"La situation géographique de Madagascar et sa population cosmopolite font que nos coutumes et traditions négligent parfois l'importance des enfants et des femmes dans la prise de décision", explique M. Andriamiarosoa.

Son engagement auprès de l'Alliance Nationale de la Jeunesse Malagasy pour la Biodiversité, le Climat et la Lutte Contre la Désertification reste inébranlable.

Le bureau et les membres de AIKA présents à la COP28 comptent organiser pour cette année 2024 une revue régionale afin de passer au crible les points clés et des décisions de la COP28. Ny Aro reste convaincue que "la vraie bataille commence quand la conférence sur le climat est terminée".

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp